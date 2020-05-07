Правительство выделило 11,2 млн грн для приобретения жилья семьям, дома которых разрушены пожаром в Житомирской области. Деньги выделяются из резервного фонда государственного бюджета Житомирской облгосадминистрации.
Предусмотрено, что для пострадавших будет приобретено 10 модульных жилых домов общей площадью 668,2 кв. м.
Кроме того, на заседании Кабинета Министров принято решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 45,3 млн грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.
В частности, Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) - 7 665 тыс. гривен и Министерству энергетики и защиты (для Государственного агентства лесных ресурсов) - 37 670 тыс. гривен. За эти средства, в том числе, будет закуплено пожарно-техническое оснащение, противопожарное оборудование, средства пожаротушения и тому подобное.
Напомним, что на территории Житомирской области 16 апреля возник лесной пожар, который распространился на площадь 30 тыс. гектаров. К тушению привлекалось 1069 человек и 156 единиц техники, в том числе самолеты АН-32П и пожарный поезд. От лесных пожаров пострадали четыре сел
а - Личманы, Магдын, Острова и Нижняя Рудня. Там сгорело около 70 зданий, как жилых, так и заброшенных.
Погорельцам из Житомирской области приобретут новые дома: Правительство выделило средства