Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Суд отпустил под домашний арест организаторов незаконного «песчаного бизнеса»: прокуратура требует взять под стражу с залогом 150 млн грн - 8 Мая 2020