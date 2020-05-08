Суд отпустил под домашний арест организаторов незаконного «песчаного бизнеса»: прокуратура требует взять под стражу с залогом 150 млн грн

На Житомирщине подозреваемых в организации незаконной добычи песка суд отпустил под домашний арест. Прокуратура не согласна с приговором и требует взять подозреваемых под стражу с залогом 150 миллионов гривен.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
"Постановлениями Коростышевского районного суда (от 5.05.2020 и 7.05.2020) обоим лицам применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток"
, - информирует ведомство.
Коростышевская местная прокуратура, учитывая тяжесть совершенного преступления и масштабы причиненного государству и окружающей среде вреда, настаивает на применении фигурантам дела меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом на сумму более 150 млн грн.
8 мая местной прокуратурой подано в Житомирский апелляционный суд жалобу на решение суда первой инстанции в отношении директора предприятия. Также сейчас готовится аналогичная апелляционная жалоба в отношении основателя этого предприятия.
Напомним, следствием установлено, что основатель частного предприятия и директор этого предприятия, действуя по предварительному сговору, незаконно, без соответствующих разрешительных документов, добывали песок на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в Коростышевском районе.
Фигурантами дела незаконно добыто более 840 тыс. куб. м песка
на общую сумму 182,2 млн грн. Кроме этого, экономическим интересам государства и окружающей среде нанесен ущерб на 203,8 млн грн. Следовательно, противоправным "песчаным бизнесом" причинен ущерб на общую сумму 386 млн грн.
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