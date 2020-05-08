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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 8 » 14:36:26

Суд отпустил под домашний арест организаторов незаконного «песчаного бизнеса»: прокуратура требует взять под стражу с залогом 150 млн грн

Вчера, 14:49:26 732 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд отпустил под домашний арест организаторов незаконного «песчаного бизнеса»: прокуратура требует взять под стражу с залогом 150 млн грн

 На Житомирщине подозреваемых в организации незаконной добычи песка суд отпустил под домашний арест. Прокуратура не согласна с приговором и требует взять подозреваемых под стражу с залогом 150 миллионов гривен.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Постановлениями Коростышевского районного суда (от 5.05.2020 и 7.05.2020) обоим лицам применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток", - информирует ведомство.

Коростышевская местная прокуратура, учитывая тяжесть совершенного преступления и масштабы причиненного государству и окружающей среде вреда, настаивает на применении фигурантам дела меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом на сумму более 150 млн грн.

8 мая местной прокуратурой подано в Житомирский апелляционный суд жалобу на решение суда первой инстанции в отношении директора предприятия. Также сейчас готовится аналогичная апелляционная жалоба в отношении основателя этого предприятия.

Напомним, следствием установлено, что основатель частного предприятия и директор этого предприятия, действуя по предварительному сговору, незаконно, без соответствующих разрешительных документов, добывали песок на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в Коростышевском районе.

Фигурантами дела незаконно добыто более 840 тыс. куб. м песка на общую сумму 182,2 млн грн. Кроме этого, экономическим интересам государства и окружающей среде нанесен ущерб на 203,8 млн грн. Следовательно, противоправным "песчаным бизнесом" причинен ущерб на общую сумму 386 млн грн.
Тэги: прокуратура, Песок, суд, Житомирщина
Комментариев: 4
bender123
1 vasya (bender123)   • 15:12:06, Вчера [Материал]
+7

ахаха.. вот и вся история.. печаль.. будут рыть новые карьеры, покровители требуют поступления баблосиков
Житич
2 Василий (Житич)   • 16:00:55, Вчера [Материал]
+4

Может я что то не понял, но "Фигуранты незаконно добыли песка на общую сумму 182,2 млн грн.", а "Коростышевская местная прокуратура, настаивает на применении фигурантам дела меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом на сумму более 150 млн грн.".Считаем
182.2 - 150= 32.2 млн.грн. или больше миллиона долларов США чистого навара.Неплохая идея для бизнес плана...
bda
3 ДДД (bda)   • 19:06:38, Вчера [Материал]
+1

Вы упустили "более" 150 млн....
telefon
4 джавахарлал нюру (telefon)   • 20:59:39, Вчера [Материал]
0

Интересно, кто-нибудь сейчас верит в беспристрастность, неподкупность и честность судей?
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