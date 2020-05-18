Житомиряне смогут сделать ПЦР-анализ на коронавирус в городской детской больнице

Детская больница приобретет оборудование, благодаря которому житомиряне смогут пройти ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию и другие заболевания.
Разрешение на закупку оборудования и расходных материалов предоставил исполнительный комитет городского совета.
Как отметил городской голова Сергей Сухомлин, стоимость проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях составляет от 2,5 до 4 тыс. грн, поэтому житомиряне должны иметь возможность пройти диагностику в коммунальных учреждениях за меньшую стоимость.
По словам городского головы, сначала планировалось размещение лаборатории на базе первичного медицинского звена. Однако получение лицензии, подготовка помещения - длительный процесс, который к тому же требует дополнительного финансирования. Поэтому на совместном совещании было решено установить оборудование уже в существующей лаборатории детского медицинского учреждения, что можно сделать гораздо быстрее через уже имеющиеся разрешения.
«Детская больница открыла уже валютный счет на закупку этих тестов, и на следующей неделе можно будет оплатить средства, закупать оборудование, тесты, проводить сертификацию...»
, - отметил мэр Житомира.
Безработица, невыплата зарплат, и тут опа на больных зарабатывание денег.