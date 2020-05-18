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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 18 » 14:10:41

Житомиряне смогут сделать ПЦР-анализ на коронавирус в городской детской больнице

Вчера, 14:38:41 790 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне смогут сделать ПЦР-анализ на коронавирус в городской детской больнице

 Детская больница приобретет оборудование, благодаря которому житомиряне смогут пройти ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию и другие заболевания.

Разрешение на закупку оборудования и расходных материалов предоставил исполнительный комитет городского совета.

Как отметил городской голова Сергей Сухомлин, стоимость проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях составляет от 2,5 до 4 тыс. грн, поэтому житомиряне должны иметь возможность пройти диагностику в коммунальных учреждениях за меньшую стоимость.

По словам городского головы, сначала планировалось размещение лаборатории на базе первичного медицинского звена. Однако получение лицензии, подготовка помещения - длительный процесс, который к тому же требует дополнительного финансирования. Поэтому на совместном совещании было решено установить оборудование уже в существующей лаборатории детского медицинского учреждения, что можно сделать гораздо быстрее через уже имеющиеся разрешения.

«Детская больница открыла уже валютный счет на закупку этих тестов, и на следующей неделе можно будет оплатить средства, закупать оборудование, тесты, проводить сертификацию...», - отметил мэр Житомира.

Тэги: тестирование, коронавирус, ПЦР, Житомир
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 17:05:05, Вчера [Материал]
+1

.....пройти диагностику в коммунальных учреждениях за меньшую стоимость.

Безработица, невыплата зарплат, и тут опа на больных зарабатывание денег.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:26:14, Вчера [Материал]
+1

порося ещё не родилось, а его уже жарят...
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