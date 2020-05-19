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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 19 » 08:56:30

COVID-19 на Житомирщине: выздоровевших за сутки в четыре раза больше, чем новых больных

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COVID-19 на Житомирщине: выздоровевших за сутки в четыре раза больше, чем новых больных

 За минувшие сутки в Житомирской области лабораторным путем подтвердили 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Как стало известно «Журналу Житомира», вирус обнаружили у жителей Житомира (3), Коростышевского (5) и Андрушевского (1) районов.

Также повторное ПЦР-тестирование не выявило вирус у 38 пациентов. Выздоровели жители Бердичева (17), Коростеня (16), Малина (4) и Коростышева (1).

По состоянию на 19 мая среди жителей области подтвердили 573 диагнозов коронавируса, из которых 187 уже преодолели эту болезнь.

Наибольшее количество подтвержденных заражений наблюдается в Житомире - 192 пациента, в Коростенском районе - 102 и в Бердичевском районе - 98.
Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
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