COVID-19 на Житомирщине: выздоровевших за сутки в четыре раза больше, чем новых больных

За минувшие сутки в Житомирской области лабораторным путем подтвердили 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Как стало известно «Журналу Житомира
», вирус обнаружили у жителей Житомира (3), Коростышевского (5) и Андрушевского (1) районов.
Также повторное ПЦР-тестирование не выявило вирус у 38 пациентов. Выздоровели жители Бердичева (17), Коростеня (16), Малина (4) и Коростышева (1).
По состоянию на 19 мая среди жителей области подтвердили 573 диагнозов коронавируса, из которых 187 уже преодолели эту болезнь.
Наибольшее количество подтвержденных заражений наблюдается в Житомире - 192 пациента, в Коростенском районе - 102 и в Бердичевском районе - 98.