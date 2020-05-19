Восстановление леса: на Житомирщин планируют вырастить 100 миллионов сеянцев деревьев

В лесных питомниках и теплицах государственных лесохозяйственных предприятий на общей площади 25 гектаров высеяли семена более полусотни пород. Уже на осень в житомирских лесхозах планируют получить около 100 миллионов сеянцев.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
Больше всего в лесхозах области высеяли дуба обыкновенного - более 10 гектаров, под сосну отвели - 9,2 га. На сегодня эти работы активно продолжаются.
Кроме упомянутых дуба и сосны, лесоводы для облесения будут иметь сеянцы ели, лиственницы, ясеня, липы, клена, ореха и различных плодово-косточковых. А для озеленения - шиповник, калину, вишню пушистую и другие.
Стоит добавить, что для облесения всех лесных площадей, пострадавших этой весной от пожаров
, было поручено руководителям всех лесохозяйственных предприятий провести дополнительное посевы
семян основных лесообразующих пород, чтобы обеспечить выращивание посадочного материала в тех объемах, которые необходимы для облесения пожарищ.