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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 19 » 15:35:32

Восстановление леса: на Житомирщин планируют вырастить 100 миллионов сеянцев деревьев

Сегодня, 15:51:32 390 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Восстановление леса: на Житомирщин планируют вырастить 100 миллионов сеянцев деревьев

 В лесных питомниках и теплицах государственных лесохозяйственных предприятий на общей площади 25 гектаров высеяли семена более полусотни пород. Уже на осень в житомирских лесхозах планируют получить около 100 миллионов сеянцев.

Об этом «Журналу Житомира» сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Больше всего в лесхозах области высеяли дуба обыкновенного - более 10 гектаров, под сосну отвели - 9,2 га. На сегодня эти работы активно продолжаются.

Кроме упомянутых дуба и сосны, лесоводы для облесения будут иметь сеянцы ели, лиственницы, ясеня, липы, клена, ореха и различных плодово-косточковых. А для озеленения - шиповник, калину, вишню пушистую и другие.

Стоит добавить, что для облесения всех лесных площадей, пострадавших этой весной от пожаров, было поручено руководителям всех лесохозяйственных предприятий провести дополнительное посевы семян основных лесообразующих пород, чтобы обеспечить выращивание посадочного материала в тех объемах, которые необходимы для облесения пожарищ.



Тэги: сеянцы, Житомирщина, лес, деревья
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 18:01:04, Сегодня [Материал]
0

аха.. лесники аплодируют стоя.. только недавно закончили выпаливать леса чтобы скрыть следы вырубки, и тут вот новые сажанци скоро подъедут.. будут пилить дальше ) мое почтение уважаемой системе))
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