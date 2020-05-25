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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 25 » 09:21:37

В центре Житомира временно изменили схему движения транспорта

Сегодня, 09:28:14 2739 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира временно изменили схему движения транспорта

 В центре Житомира из-за замены тепловой сети частично перекрыли улицу и изменили схему движения транспорта. Об этом утром, 25 мая, сообщил городской совет.

"В связи с проведением ремонтных работ по замене тепловой сети по адресу: ул. Л. Качиньского - М. Бердичевская возникла необходимость частично перекрыть движение транспорта по улице Л. Качиньского и М. Бердичевская с изменением дорожного движения с нарушением асфальтобетонного покрытия и перенести движение транспорта", - информирует мэрия.

Известно, что транспорт, который двигался по улице Качиньского в сторону площади Соборной, перенаправили на улицу Донцова.



Напомним, в Житомире почти на 3 недели частично перекрыли движение по улице Святослава Рихтера.
Тэги: Ремонт, перекрытие улиц, Житомир
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