В центре Житомира временно изменили схему движения транспорта

В центре Житомира из-за замены тепловой сети частично перекрыли улицу и изменили схему движения транспорта. Об этом утром, 25 мая, сообщил городской совет.
"В связи с проведением ремонтных работ по замене тепловой сети по адресу: ул. Л. Качиньского - М. Бердичевская возникла необходимость частично перекрыть движение транспорта по улице Л. Качиньского и М. Бердичевская с изменением дорожного движения с нарушением асфальтобетонного покрытия и перенести движение транспорта"
, - информирует мэрия.
Известно, что транспорт, который двигался по улице Качиньского в сторону площади Соборной, перенаправили на улицу Донцова.
Напомним, в Житомире почти на 3 недели частично перекрыли движение по улице Святослава Рихтера
.