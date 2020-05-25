В Житомире заработал центральный автовокзал: постепенно возобновляют движение автобусов

В области постепенно восстанавливают движение пригородных и междугородных автобусов: в субботу, 23 мая, в Житомире открылся центральный автовокзал. Решение о возобновлении работы транспортной сети приняли 22 мая на заседании областной комиссии.
Перед открытием помещения и перрон вокзала продезинфицировали, передает "Суспільне Житомир
".
"При входе с автостанцию есть дезинфекторы. В зале ожидания пассажиров не должно быть, кроме тех, кто покупает билеты. Расстояние - полтора метра. Ждать автобус должны только на перроне"
, - сообщил Федор Дорощук, начальник городской автостанции №1.
По состоянию на понедельник, 25 мая, еще не все автобусные маршруты возобновили свою работу. Оперативная информация о расписании движения автобусов и его изменении доступна на сайте bus.com.ua