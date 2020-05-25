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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 25 » 10:11:23

В Житомире заработал центральный автовокзал: постепенно возобновляют движение автобусов

Сегодня, 10:35:23 3088 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире заработал центральный автовокзал: постепенно возобновляют движение автобусов

 В области постепенно восстанавливают движение пригородных и междугородных автобусов: в субботу, 23 мая, в Житомире открылся центральный автовокзал. Решение о возобновлении работы транспортной сети приняли 22 мая на заседании областной комиссии.

Перед открытием помещения и перрон вокзала продезинфицировали, передает "Суспільне Житомир".

"При входе с автостанцию есть дезинфекторы. В зале ожидания пассажиров не должно быть, кроме тех, кто покупает билеты. Расстояние - полтора метра. Ждать автобус должны только на перроне", - сообщил Федор Дорощук, начальник городской автостанции №1.

По состоянию на понедельник, 25 мая, еще не все автобусные маршруты возобновили свою работу. Оперативная информация о расписании движения автобусов и его изменении доступна на сайте bus.com.ua

Тэги: автобусы, транспорт, автовокзал, Житомирская область
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:04:05, Сегодня [Материал]
0

Пусті вокзали як з фільмів про апокаліпсіс.
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