Медучреждения Житомира получили благотворительной помощи на 7,5 млн гривен

Лечебные учреждения Житомира для борьбы с COVID-19 получили от благотворителей медицинское оборудование, медикаменты и средства медицинского назначения общей стоимостью почти 7 миллионов гривен.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в управлении здравоохранения Житомирского городского совета, наибольшую помощь получила городская больница №1. Именно она принимала в Житомире всех больных коронавирусом.
Полученная благотворительная помощь в натуральной форме:
- КП "Больница №1" Житомирского городского совета - 5 432 860 грн;
- КП "Больница №2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета - 286 903 грн;
- КП "Детская больница имени В.И. Башека" Житомирского городского совета - 417 784 грн;
- КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Житомирского городского совета - 857 022 грн.
Также на благотворительные счета учреждений здравоохранения Житомира поступило более полумиллиона гривен:
- КП "Больница №1" Житомирского городского совета - 339 717 грн;
- КП "Больница №2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета - 176 550 грн;
- КП "Детская больница имени В.И. Башека" Житомирского городского совета - 14200 грн;
- КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Житомирского городского совета - 12200 грн.
Напомним, в Житомире больничные заведения открыли счета для зачисления благотворительных взносов
- все они будут направлены на предотвращение распространения коронавируса.