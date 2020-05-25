Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 25.05.2020    22:03:50
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 25 » 11:48:38

Медучреждения Житомира получили благотворительной помощи на 7,5 млн гривен

Сегодня, 12:04:38 558 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Медучреждения Житомира получили благотворительной помощи на 7,5 млн гривен

 Лечебные учреждения Житомира для борьбы с COVID-19 получили от благотворителей медицинское оборудование, медикаменты и средства медицинского назначения общей стоимостью почти 7 миллионов гривен.

Как сообщили "Журналу Житомира" в управлении здравоохранения Житомирского городского совета, наибольшую помощь получила городская больница №1. Именно она принимала в Житомире всех больных коронавирусом.

Полученная благотворительная помощь в натуральной форме:
 
  • КП "Больница №1" Житомирского городского совета - 5 432 860 грн;
  • КП "Больница №2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета - 286 903 грн;
  • КП "Детская больница имени В.И. Башека" Житомирского городского совета - 417 784 грн;
  • КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Житомирского городского совета - 857 022 грн.

Также на благотворительные счета учреждений здравоохранения Житомира поступило более полумиллиона гривен:
 
  • КП "Больница №1" Житомирского городского совета - 339 717 грн;
  • КП "Больница №2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета - 176 550 грн;
  • КП "Детская больница имени В.И. Башека" Житомирского городского совета - 14200 грн;
  • КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Житомирского городского совета - 12200 грн.

Напомним, в Житомире больничные заведения открыли счета для зачисления благотворительных взносов - все они будут направлены на предотвращение распространения коронавируса.
Тэги: Житомир, благотворительность, больницы, помощь
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus