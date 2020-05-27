Для водоканала планируют купить насос, который поможет повысить уровень житомирского водохранилища

Из бюджета города планируют потратить почти 1,3 млн гривен на приобретение мобильной насосной станции для коммунального предприятия "Житомирводоканал". Соответствующее решение рассматривали во время внеочередной сессии горсовета.
"Во время сегодняшней сессии в Программу внесено предложение комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры города без изменений в бюджет, а следовательно, средства из местного бюджета на приобретение насоса пока не выделяют"
, - объясняют в городском совете.
Как сообщал "Журнал Житомира
", насосная станция необходима водоканалу для перекачки воды из реки Тетерев
в обратную сторону водохранилища.
Таким искусственным способом специалисты водоканала поддерживают уровень воды в водохранилище "Видсичне", которое питает наш город. В имеющихся насосных агрегатах не хватает мощностей, ведь в жаркий период придется перекачивать воды втрое больше.
На сегодняшний день уровень воды в водохранилище, из которого "Житомирводоканал" берет воду, снизился до отметки 2,7 метра. Критический предел - 2,5 метра
.