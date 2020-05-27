200 экспертиз и десятки опрошенных: как идет расследование массового убийства на Житомирщине

"Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до того все прибывшие и арендатор пруда. Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р., полицейские обнаружили на входе в другой дом ... Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома и зафиксированы на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших", - сообщают правоохранители.