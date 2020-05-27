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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 27 » 10:28:26

200 экспертиз и десятки опрошенных: как идет расследование массового убийства на Житомирщине

Сегодня, 10:59:26 649 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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200 экспертиз и десятки опрошенных: как идет расследование массового убийства на Житомирщине

 Полиция назначила по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз. Правоохранители уже провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков свидетелей.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
 

"Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до того все прибывшие и арендатор пруда. Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р., полицейские обнаружили на входе в другой дом ... Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома и зафиксированы на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших", - сообщают правоохранители.


"В ходе проведенного осмотра изъято 6 единиц огнестрельного оружия - все зарегистрированное и принадлежало участникам происшествия", - добавляет полиция.

Подозреваемому принадлежало гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре были обнаружены патроны и гильзы, два ножа.
 

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и др. Согласно выводам экспертов причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.




Также уже проведены следственные эксперименты и опрошено несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села. Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они неоднократно уже бывали.

Напомним, на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве.

Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Тэги: убийство, расследование, полиция
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