200 экспертиз и десятки опрошенных: как идет расследование массового убийства на Житомирщине

Полиция назначила по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз. Правоохранители уже провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков свидетелей.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"В ходе проведенного осмотра изъято 6 единиц огнестрельного оружия - все зарегистрированное и принадлежало участникам происшествия"
"Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до того все прибывшие и арендатор пруда. Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р., полицейские обнаружили на входе в другой дом ... Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома и зафиксированы на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших", - сообщают правоохранители.
, - добавляет полиция.
Подозреваемому принадлежало гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре были обнаружены патроны и гильзы, два ножа.
"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и др. Согласно выводам экспертов причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.
Также уже проведены следственные эксперименты и опрошено несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села. Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они неоднократно уже бывали.
Напомним, на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве
.
Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.