Под Большой Бердичевской треснул канализационный коллектор, построенный еще в 1966 году

В Житомире под улицей Большой Бердичевской собираются отремонтировать участок канализационного коллектора, который был построен еще в 1966 году. Об этом говорили 27 мая во время заседания исполнительного комитета городского совета.
Канализационный коллектор диаметром 500 мм имеет общую протяженность 550 погонных метров. Глубина залегания коллектора местами составляет 4,8 м.
Сейчас в нем есть трещина. В случае выполнения аварийных работ открытым способом, необходимо раскапывать всю улицу, ведь ширина котлована составит до 8 м. В настоящее время городской совет ищет альтернативные пути ремонта.
«Мы долго искали наиболее приемлемый вариант санации. На сегодня он есть. Чтобы избежать больших монтажных работ, используется такой метод: в коллектор заводится полимерный материал, который затем кристаллизуется. На этот период стоки перекачиваются из колодца в колодец. Таким образом, без остановки канализации выполняются все необходимые работы. Для того, чтобы КП «Житомирводоканал» могло начать соответствующие подготовительные работы, прежде всего, объявить тендер, необходимо внести изменения в Программу благоустройства и развития коммунального хозяйства Житомирской городской объединенной территориальной громады на 2016-2022 годы», - отметил Александр Марцун, начальник управления коммунального хозяйства городского совета.
Члены исполнительного комитета городского совета согласовали внесение соответствующих изменений и дополнений в программу. Далее изменения должны утвердить на сессии городского совета и только после этого «Житомирводоканал» сможет объявить тендер на ремонт.
То, что у нас называется капремонтом дороги - это даже не средний: без замены коммуникаций, без замены щебёночной подушки, и т.п.