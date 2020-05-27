Под Большой Бердичевской треснул канализационный коллектор, построенный еще в 1966 году

«Мы долго искали наиболее приемлемый вариант санации. На сегодня он есть. Чтобы избежать больших монтажных работ, используется такой метод: в коллектор заводится полимерный материал, который затем кристаллизуется. На этот период стоки перекачиваются из колодца в колодец. Таким образом, без остановки канализации выполняются все необходимые работы. Для того, чтобы КП «Житомирводоканал» могло начать соответствующие подготовительные работы, прежде всего, объявить тендер, необходимо внести изменения в Программу благоустройства и развития коммунального хозяйства Житомирской городской объединенной территориальной громады на 2016-2022 годы», - отметил Александр Марцун, начальник управления коммунального хозяйства городского совета.