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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 27 » 17:36:39

Собирал базу данных: киберполиция задержала в Житомире работника службы такси

Вчера, 17:38:28 882 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Собирал базу данных: киберполиция задержала в Житомире работника службы такси

 В Житомире киберполиции разоблачила работника службы такси в несанкционированных действиях с информацией. Известно, что мужчину подозревают в копировании и распространении базы данных водителей и клиентов.
 

"Работая в подразделении технической поддержки одной из служб такси в областном центре воспользовался доступом к базе персональных данных в собственных целях. Обладая необходимыми техническими знаниями, он создал программное обеспечение, через которое было автоматизировано скопировано информацию из базы", - информирует Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.


Впоследствии, изменив место работы, уже в другой службе такси Житомира, мужчина использовал скопированную информацию о водителях и клиентах конкурентов для рассылки им смс-сообщений о более выгодных условиях работы и услуг.

В результате проведенных следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности 27-летнего житомирянина. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 362. По действующему законодательству мужчине может грозить от 3 до 6 лет заключения.
Тэги: киберполиция, Житомир, база данных
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