«Ревновал, бил, не хотел отпускать»: новые подробности убийства и самоубийства на Житомирщине

41-летний Игорь и 19-летняя Людмила, которых нашли с огнестрельными ранениями на улице в Тальках Новоград-Волынского района Житомирской области, имели отношения. Родственники погибшей говорят: женщина с ним встречалась, хотя знала, что он женат.

Мужчина встретил любимую в полночь на проселочной дороге. Сначала из ружья попал в нее, а затем выстрелил в себя. Оба выстрела слышало чуть ли не все село. Домой Людмила не дошло каких-то 300 метров. Раненый мужчина еще смог позвонить товарищу и сказать, что убил женщину и пустил пулю в себя.

"Выстрелил ей в спину, себе выстрелил в грудь. Я, когда прибежала, он был еще жив. Она лежала на спине, а он так ее обнял. Говорил, чтобы в больницу ее везли", - рассказывает мать убитой девушки Мария Деркач, передает ТСН.



Пока приехала "скорая", то оба были уже мертвы.

"По предварительной информации, между мужчиной и женщиной были определенные отношения. Как указывают местные жители, они постоянно ссорились. Произошел словесный конфликт, который привел к таким действиям", - рассказал в.и.о. руководителя Новоград-Волынского отдела полиции Иван Запоточный.



Игорь был женат, жил в Житомире с женой и 16-летней дочерью. В село Тальки приезжал к своим родителям. Здесь и встретил Людмилу, которая была вдвое моложе его. Машину мужчины часто видели возле дома женщины.

Родные убитой говорят, что Игорь был очень ревнивым. Не один раз поднимал на нее руку. Поэтому она и решила уйти от него. Впрочем, тот угрожал убить ее и родных, если она не вернется.

В селе родственников Игоря просят не беспокоить. Его мать только пережила инсульт. Людмилу в платье невесты уже похоронили. Игоря похоронят в Житомире. Тело мужчины забрала жена.

Напомним, трагедия в селе Тальки Новоград-Волынского района, Житомирской области, произошла ночью 29 мая. Полицейские выяснили, что потерпевшая возвращалась ночью домой, а в нескольких сотнях метров к дому ее ожидал мужчина. О состоявшейся между ними разговоре, сейчас не известно, однако его следствием стал выстрел в спину женщине, затем - самострел мужчины с этого же оружия.



