Житомиряне забыли о карантине и ездят в маршрутках без масок: водители игнорируют нарушения. ФОТО

С 11 мая в Житомире смягчили карантинные меры и разрешили без спецпропусков пользоваться общественным транспортом. Среди главных требований: наличие защитных масок.
Большинство житомирян, к сожалению, встретили смягчение, как полную отмену карантину и пользуются общественным транспортом без защитных масок, подвергая опасности себя и окружающих.
На днях один из таких случаев попал в объектив нашего читателя. Он прислал фотографии, на которых видно, что большинство пассажиров были без масок. Инцидент произошел в пригородной маршрутке №126 "Тетеревка-Полевая".
"Я пожаловался водителю на это, но ответа на вопросы и жалобу не получил. Для перевозчиков, очевидно, выручка главнее от здоровья пассажиров и закона", - отметил житомирянин.
"Журнал Житомир
" напоминает: пользоваться общественным транспортом можно только при наличии средств индивидуальной защиты
(респиратора или защитной маски, в том числе, изготовленных самостоятельно).
І об'ява про обмеження не застара? Сьогодні особисто по посвідченню їхав безплатно.
А потом удивляются, почему всё в мусоре, и народ гибнет на дорогах жуткими темпами...
Ходят слухи, что наибольшее количество заболевших среди врачей... а среди медсестер - практически нет... потому, что врачи просто выписывают друг другу справки, а медсестры не в доле)))