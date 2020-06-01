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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 1 » 15:26:28

Житомиряне забыли о карантине и ездят в маршрутках без масок: водители игнорируют нарушения. ФОТО

Вчера, 15:46:36 2038 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне забыли о карантине и ездят в маршрутках без масок: водители игнорируют нарушения. ФОТО

 С 11 мая в Житомире смягчили карантинные меры и разрешили без спецпропусков пользоваться общественным транспортом. Среди главных требований: наличие защитных масок.

Большинство житомирян, к сожалению, встретили смягчение, как полную отмену карантину и пользуются общественным транспортом без защитных масок, подвергая опасности себя и окружающих.

На днях один из таких случаев попал в объектив нашего читателя. Он прислал фотографии, на которых видно, что большинство пассажиров были без масок. Инцидент произошел в пригородной маршрутке №126 "Тетеревка-Полевая".
 

 

 

"Я пожаловался водителю на это, но ответа на вопросы и жалобу не получил. Для перевозчиков, очевидно, выручка главнее от здоровья пассажиров и закона", - отметил житомирянин.


"Журнал Житомир" напоминает: пользоваться общественным транспортом можно только при наличии средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе, изготовленных самостоятельно).

Тэги: маршрутка, маски, Карантин, Житомир
Комментариев: 15
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:03:36, Вчера [Материал]
+5

у людей нету денег на хлеб. а маски вышли из строя...Вот в Японии правительство выдает четыре маски на семью,.. в день четыре - бсплатно. . А у нас на масках зарабатывают кому не лень. Кстати маски очень помогли народу от различных вирусов и грипов.
RaID
12 Сергій (RaID)   • 23:47:03, Вчера [Материал]
+1

Гроби зараз також не дешеві, да і поховання теж не задарма.
DMB2016
2 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 16:19:09, Вчера [Материал]
+3

Ложили все на всё болт,у нас такая культура,в начале шуганулись.а потом пох..в Магазинах натянули маску как попало и идут носами шморгают.С нашими людьми КАРАНТИН будет ВЕЧНЫЙ.И проще сделать Зеленского виноватым во всех бедах,но с себя никогда не начать.
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 16:22:01, Вчера [Материал]
+3

якщо в тролейбусах ще якось щось контролюється, то в маршрутках це все лиш на папері

І об'ява про обмеження не застара? Сьогодні особисто по посвідченню їхав безплатно.
zt-gregori
5 Ігор (zt-gregori)   • 16:32:20, Вчера [Материал]
+2

застаріла, пільги повернули
melan
4 melan (melan)   • 16:27:03, Вчера [Материал]
+5

уже кроме занятых всех сидячих мест, маршрутки полным ходом набиваются стоячими пассажирами. Кто это должен контролировать??? Пару штрафов на водителей и будет порядок.
Mykhailo
10 Михаил (Mykhailo)   • 19:59:03, Вчера [Материал]
0

Нет у нас власти, ни за масками не следят, ни за мусором, ни за ПДД.
А потом удивляются, почему всё в мусоре, и народ гибнет на дорогах жуткими темпами...
RaID
13 Сергій (RaID)   • 23:48:14, Вчера [Материал]
0

Ну як народ стадо баранів, то йому дійсно треба пастух із батогом.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:02:33, Вчера [Материал]
0

Эпицентр не платит налоги в бюджет города Житомира. Платит депутатам наличкой( коррупция). Когда прекратят этот бедлам?
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 17:46:31, Вчера [Материал]
+2

То це через Епіцентр маски не одягають у маршрутках?
RaID
14 Сергій (RaID)   • 23:48:43, Вчера [Материал]
0

Де заява у прокуратуру?
Artmaker
8 Евгений (Artmaker)   • 18:18:25, Вчера [Материал]
-2

Житомиряне забыли о карантине. Трудно помнить о том, чего нет... (я о проблеме короновируса).
Ходят слухи, что наибольшее количество заболевших среди врачей... а среди медсестер - практически нет... потому, что врачи просто выписывают друг другу справки, а медсестры не в доле)))
RaID
15 Сергій (RaID)   • 23:50:38, Вчера [Материал]
+1

Йдіть у інфекційне, волонтером. Немає ж чого боятись того чого не існує, а зайві руки, впевнений, там знадобляться... Да і на захисних костюмах вийде і масках економія, адже для чого захищатись від того чого не існує...
Mira
9 Irina (Mira)   • 19:52:36, Вчера [Материал]
0

Сегодня ехала в маршрутке №1, мужчину без маски водитель не пустил.
victorio
11 Виктор (victorio)   • 22:40:24, Вчера [Материал]
-1

абсолютно бесполезный атрибут вот и забили на них.
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