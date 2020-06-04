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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 4 » 09:51:43

Житомирщина – в тройке регионов с наибольшим приростом больных COVID-19

Сегодня, 09:52:04 1738 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина – в тройке регионов с наибольшим приростом больных COVID-19

 Житомирская область вошла в тройку регионов, где зафиксирован наибольший суточный прирост подтвержденных случаев COVID-19. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным Житомирского областного лабораторного центра, в течение 3 июня было зарегистрировано 53 новых случая коронавируса.

"За сутки поступило сообщений о подозрении - 59. Всего проведено исследований за сутки - 375, из них положительных - 55, в т.ч. 53 новых случая", - информирует центр.

Новые случаи 3 июня:
 
  • г. Житомир - 15;
  • Любарский район - 14;
  • Коростышевский район - 5;
  • Брусиловский район - 1;
  • Ружинский район - 2;
  • Бердичевский район - 1;
  • Черняховский район - 2;
  • Радомышльский район - 3;
  • Новоград-Волынский район - 3;
  • Романовский район - 3;
  • Житомирский район - 4.

Всего на Житомирщине по состоянию на 4 июня обнаружили 833 человека с COVID-19, 474 из которых уже выздоровели, а 14 - умерли.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
Комментариев: 5
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 12:15:57, Сегодня [Материал]
-2

на улице более 90% горожан без масок, кто следующий на кладбище вперед ногами?
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:24:57, Сегодня [Материал]
+2

По-перше, вулиця не = "громадське місце". По-друге, маска не рятує від коронавірусу, а лише знижує ризики розповсюдження.
lg2013
3 lg (lg2013)   • 13:08:34, Сегодня [Материал]
+3

Масками нехтують дебіли, бо ці дебіли потенційно можуть бути причиною хвороби і навіть смерті інших.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:38:21, Сегодня [Материал]
-1

В основном поболели врачи. И все таки выплачивают деньги врачам заболевшим или это фикция?
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 14:27:37, Сегодня [Материал]
0

Переболеть все-равно многим придется, так что было неминуемо и оттянуто во времени, все-равно происходит. Особенно после того, как почти все закрытое открыли.
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