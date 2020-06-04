Житомирщина – в тройке регионов с наибольшим приростом больных COVID-19

Житомирская область вошла в тройку регионов, где зафиксирован наибольший суточный прирост подтвержденных случаев COVID-19. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным Житомирского областного лабораторного центра, в течение 3 июня было зарегистрировано 53 новых случая коронавируса.
"За сутки поступило сообщений о подозрении - 59. Всего проведено исследований за сутки - 375, из них положительных - 55, в т.ч. 53 новых случая"
, - информирует центр.
Новые случаи 3 июня:
- г. Житомир - 15;
- Любарский район - 14;
- Коростышевский район - 5;
- Брусиловский район - 1;
- Ружинский район - 2;
- Бердичевский район - 1;
- Черняховский район - 2;
- Радомышльский район - 3;
- Новоград-Волынский район - 3;
- Романовский район - 3;
- Житомирский район - 4.
Всего на Житомирщине по состоянию на 4 июня обнаружили 833 человека с COVID-19, 474 из которых уже выздоровели, а 14 - умерли.