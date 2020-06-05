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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 5 » 15:28:17

Предлагаю сразиться на боксёрском ринге в борьбе за власть - Александр Коцюбко

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Предлагаю сразиться на боксёрском ринге в борьбе за власть - Александр Коцюбко

 Ещё недавно, несколько лет назад, депутаты, нотариусы, бизнесмены, губернатор, власть города и народ Житомира были одно целое, одна  семья. Все они работали над популяризацией спорта в Житомире и во имя детей. Для этого по моей инициативе был создан и воплощён Спортивным Клубом «Легион» проект проведение турнира «Король Житомирского ринга».

В областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги  прошли беспрецедентные соревнования, единственные на всю Украину. Боксёрский турнир, в котором участвовали:
  • редактор газеты «20 хвилин» г. Житомир Артём Фляжников,
  • секретарь горсовета Житомира Анатолий Каленский,  
  • депутат горсовета Александр Остапенко,
  • депутат горсовета Васили Кучик,
  • нотариус Валентин Слюсар,
  • бизнесмен, Вадим Безденежный,
  • руководитель Госгеокадастра Житомирской области Дмитрий Пшоняк,
  • начальник команды Спортивного Клуба «Легион» Олег Малиновский.  

Соревнования обслуживали; судьи международной категории Сергей Сербин, Тимошенко, Геннадий Семёнов, Козарацкий, Виктор Острожной , Владимир  Кемко, Владимир Кирилюк, Леонид Кальманович, Леонид Щепец. И был аншлаг, были житомиряне, которые пришли посмотреть и поболеть за своих фаворитов. 

Раньше депутаты, представители власти, руководители государственных структур хотели показать себя и поучаствовать в мероприятии по популяризации спорта. Для этого они 2 месяца тренировались в Спортивном Клубе «Легион», учились азам бокса.  По условиям этого турнира в  нём не могли принимать участие бывшие или действующие  боксёры, а только люди, ранее никогда боксом не занимавшиеся. . И участники турнира показали, чему можно научиться всего за два месяца тренировок.  Нужно отметить, что после проведения этого турнира родители привели в секции бокса очень много детей, в том числе и в наш Клуб «Легион».

Я смотрю в каком ужасном состоянии сегодня находится спорт. Руководители федераций содержат спортивные секции, пытаются сохранить тренерский состав, поддержать материальную базу на пределе возможного . А финансирования таких секций нет. Грядут выборы. Я бы предложит настоящим и будущим представителям власти, мерам и их замам, подарить житомирянам радость – спортивный праздник. Всем будет интересно увидеть на спортивном ринге публичных людей мера Сухомлина, его советника Черняховича, руководителя департамента горстроя Блажиевского, руководителя водоканала Никитина, депутатов горсовета настоящих и тех, кто будет сражаться за депутатское или мэрское кресло  на этих выборах , неважно от какой партии. Спортивный Клуб «Легион» , наш опытный тренерский, состав сможет  подготовить участников к турниру. Спортивный Клуб «Легион» предоставит олимпийский боксёрский ринг для этого прекрасного действа.   Мы обеспечим всех участников формой. 

И, конечно, мы это мероприятие проведём в музыкально-драматическом театре города Житомира. Я, как президент Спортивного Клуба «Легион» готов принимать заявки от потенциальных участников турнира.  Предлагаю вам, представителям власти города и тем, кто станет ими в будущем, популяризировать этот вид спорта – бокс, так, как сделали это ваши предшественники. Таким образом мы все вместе сможем вывести Житомир из посткороновирсного кризиса, в том числе и морального. Мы подарим людям настоящий спортивный праздник. А дети получат замечательный пример от взрослых.

Меня часто спрашивают, за что я получил от городских властей Житомира нагрудный знак «Відзнака». Я получил эту почётную награду за воспитание в своем клубе «Легион» прекрасных спортсменов, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта, а еще я получил эту награду за огромную работу, направленную на популяризацию спорта. Напомню, что с момента основания Клуба «Легион» в 2003 году все дети и подростки занимаются в клубе бесплатно.

Александр Коцюбко


 
 
 
 
 
Тэги: Житомир, бокс
Комментариев: 5
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 15:39:10, Сегодня [Материал]
-4

Мда, драмтеатр как раз место для проведения боксерских поединков...Идиоты
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:48:15, Сегодня [Материал]
-2

Это было не спортивное соревнование-это шоу которое призвано показать красоту бокса и для этого там участвовало много артистов которые выступали на сцене. Вы очевидно не посмотрели ролик и коментарии не понятно о чем пишите.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:51:11, Сегодня [Материал]
-1

какая красота в мордобое с ограничениями?
банальный преферанс и то зрелищнее....
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:58:01, Сегодня [Материал]
-2

Посмотрите какая красота..... https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=gxAZpvTvL2I&feature=emb_logo
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 16:12:57, Сегодня [Материал]
-1

Не спорю. Красота. Только "казаки" Коцюбко и Яцкевич картинку испортили. Ну и закадровый голос с хвалебными одами Коцюбко вызывает рвотный рефлекс.
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