Предлагаю сразиться на боксёрском ринге в борьбе за власть - Александр Коцюбко

Ещё недавно, несколько лет назад, депутаты, нотариусы, бизнесмены, губернатор, власть города и народ Житомира были одно целое, одна семья. Все они работали над популяризацией спорта в Житомире и во имя детей. Для этого по моей инициативе был создан и воплощён Спортивным Клубом «Легион» проект проведение турнира «Король Житомирского ринга».
В областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги прошли беспрецедентные соревнования, единственные на всю Украину. Боксёрский турнир, в котором участвовали:
редактор газеты «20 хвилин» г. Житомир Артём Фляжников,
секретарь горсовета Житомира Анатолий Каленский,
депутат горсовета Александр Остапенко,
депутат горсовета Васили Кучик,
нотариус Валентин Слюсар,
бизнесмен, Вадим Безденежный,
руководитель Госгеокадастра Житомирской области Дмитрий Пшоняк,
начальник команды Спортивного Клуба «Легион» Олег Малиновский.
Соревнования обслуживали; судьи международной категории Сергей Сербин, Тимошенко, Геннадий Семёнов, Козарацкий, Виктор Острожной , Владимир Кемко, Владимир Кирилюк, Леонид Кальманович, Леонид Щепец. И был аншлаг, были житомиряне, которые пришли посмотреть и поболеть за своих фаворитов.
Раньше депутаты, представители власти, руководители государственных структур хотели показать себя и поучаствовать в мероприятии по популяризации спорта. Для этого они 2 месяца тренировались в Спортивном Клубе «Легион», учились азам бокса. По условиям этого турнира в нём не могли принимать участие бывшие или действующие боксёры, а только люди, ранее никогда боксом не занимавшиеся. . И участники турнира показали, чему можно научиться всего за два месяца тренировок. Нужно отметить, что после проведения этого турнира родители привели в секции бокса очень много детей, в том числе и в наш Клуб «Легион».
Я смотрю в каком ужасном состоянии сегодня находится спорт. Руководители федераций содержат спортивные секции, пытаются сохранить тренерский состав, поддержать материальную базу на пределе возможного . А финансирования таких секций нет. Грядут выборы. Я бы предложит настоящим и будущим представителям власти, мерам и их замам, подарить житомирянам радость – спортивный праздник. Всем будет интересно увидеть на спортивном ринге публичных людей мера Сухомлина, его советника Черняховича, руководителя департамента горстроя Блажиевского, руководителя водоканала Никитина, депутатов горсовета настоящих и тех, кто будет сражаться за депутатское или мэрское кресло на этих выборах , неважно от какой партии. Спортивный Клуб «Легион» , наш опытный тренерский, состав сможет подготовить участников к турниру. Спортивный Клуб «Легион» предоставит олимпийский боксёрский ринг для этого прекрасного действа. Мы обеспечим всех участников формой.
И, конечно, мы это мероприятие проведём в музыкально-драматическом театре города Житомира. Я, как президент Спортивного Клуба «Легион» готов принимать заявки от потенциальных участников турнира. Предлагаю вам, представителям власти города и тем, кто станет ими в будущем, популяризировать этот вид спорта – бокс, так, как сделали это ваши предшественники. Таким образом мы все вместе сможем вывести Житомир из посткороновирсного кризиса, в том числе и морального. Мы подарим людям настоящий спортивный праздник. А дети получат замечательный пример от взрослых.
Меня часто спрашивают, за что я получил от городских властей Житомира нагрудный знак «Відзнака». Я получил эту почётную награду за воспитание в своем клубе «Легион» прекрасных спортсменов, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта, а еще я получил эту награду за огромную работу, направленную на популяризацию спорта. Напомню, что с момента основания Клуба «Легион» в 2003 году все дети и подростки занимаются в клубе бесплатно.
банальный преферанс и то зрелищнее....