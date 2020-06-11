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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 11 » 08:57:53

Суд отпустил из СИЗО виновника ДТП, которое унесло жизни 9 работников житомирского ТТУ

Сегодня, 08:57:53 1347 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд отпустил из СИЗО виновника ДТП, которое унесло жизни 9 работников житомирского ТТУ

 Водитель автоцистерны, который врезался в пассажирский автобус на Житомирщине и унес жизни 9 человек, вышел из СИЗО. Пострадали той страшной ночи работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления, которые возвращались с отдыха в Карпатах.

Как рассказала адвокат потерпевших, водителя задержали на месте, и в камере СИЗО он провел полгода. Однако недавно суд постановил изменить содержание под стражей на домашний арест, и мужчина уехал домой в Тернопольскую область, сообщают "Факты".
 

"Подозреваемый может скрываться и в дальнейшем: на время рассмотрения дела в суде он имел при себе загранпаспорт. Суд его обязал сдать паспорт в органы миграционной службы, однако никаких подтверждений того, что паспорт сдан, нет. Он проживает в другой области", - заявила Анна Качмар.


Сам водитель отказывается признавать вину в совершенном: автобус на дороге он увидел "слишком поздно".
 

"Будут заседания, будет выясняться. Я участник дорожной трагедии, но виновным себя не считаю. Машина обгоняла меня, я не мог обойти. Все произошло за несколько секунд", - заявил Анатолий Храновский, водитель автоцистерны.


Подозреваемый работал на частную фирму, на которую пострадавшие подали иск около 5 млн грн компенсации, ведь большинство из них проходят дорогостоящее лечение. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Как сообщал "Журнал Житомира", ужасное ДТП произошло ночью 23 сентября 2019 года на 250 км автодороги Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе. В результате дорожно-транспортного происшествия 9 пассажиров автобуса погибли на месте, еще 16 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, получили травмы различной тяжести.
Тэги: дтп, ТТУ, автобус, Житомирщина
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:10:19, Сегодня [Материал]
0

как быстро "виновника" тут назначили
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