В Житомирской области рассказали о процессе восстановления леса после весенних пожаров

“Ликвидируем последствия весенних лесных пожаров на Житомирщине. На участках леса, которые не претерпели больших повреждений, уже высадили более 360 тыс. новых саженцев деревьев”, — сообщил Заблоцкий.

Он добавил, что в настоящее время проводит очистку тех участков, где возможно впоследствии восстановить насаждения. “Участки, где действует запрет на проведение любых мероприятий из-за возможного радиационного загрязнения, не обрабатываются”, — отметил он, и уточнил, что речь идет про Овручский и Народнический спецлесхозы. “Там не проводилось и не планируется никаких работ. Это так называемые закрытые кварталы, которые имеют такой статус уже более 30 лет”, — пояснил глава ведомства.

“Что касается древесины, которая может быть ликвидной. Сейчас этим занимается 165 лесозаготовительных бригад, которые уже заготовили более 54 тыс. кубометров древесины. Более 30 тыс. кубометров уже реализовано через электронные аукционы”, — написал Заблоцкий.

Он добавил, что на осень готовится второй этап масштабного восстановления пострадавших от пожаров лесов.

Напомним, масштабный лесной пожар начался в первой половине апреля на территории Житомирщины и Чернобыльской зоны отчуждения. Огонь распространился на десятки га, а пожарным не удавалось потушить пожар в течение месяца.