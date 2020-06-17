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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Июнь » 17 » 13:35:18

Мэры украинских городов создали новую партию

Вчера, 13:48:18 1377 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэры украинских городов создали новую партию

 В пятницу, 19 июня, состоится официальная презентация партии мэров украинских городов. Среди организаторов проекта – мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, а также Алексей Каспрук (Черновцы) и Сергей Сухомлин (Житомир). 

Об этом, ссылаясь на свой источник, сообщает ZN.UA.

Отмечается, что вместе с презентацией новой политической силы будет объявлена программа действий. Помимо этого, организаторы проекта пригласят на переговоры всех коллег из других городов. Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании данного проекта, однако будет в числе приглашенных на презентацию партии мэров. 

"Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов", – сообщает ZN.UA.

Издание также уточнило, что речь идет об общенациональном проекте, который собирается отстаивать интересы местного самоуправления. При этом на 3 июля уже назначен съезд новой партии.

"Официально будет предложено вступать всем, кто за идею, и приглашать будем на съезд всех. В партии будет крыло ОТО. Представители мелких общин очень настороженно относились к идее, но когда им сказали, что они могут создавать свою равноправную фракцию, то очень загорелись", – подчеркнул источник издания.

По имеющейся информации, для реализации проекта использована партия "Нова європейська Україна". Ее перерегистрировали в Днепре и переименовали в "Пропозицію".

В мае произошел конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который анонсировал смягчение в городе карантина, вопреки решению Кабинета Министров.

Глава государства в видеообращении передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что "Черкассы будут оказывать сопротивление". Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

9 июня Зеленский назвал сепаратизмом бунт мэров городов против решений центральной власти.

"Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", – сказал президент.

В ответ Филатов заявил, что мэры украинских городов "не знают, как достучаться и объяснить, что сильное местное самоуправление – не враг центральной власти, а спасательный круг для нее".
Тэги: партия, выборы, Сухомлин
Комментариев: 9
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:08:07, Вчера [Материал]
+2

Опять подпишут декларацию о чесных выборах. И будет предложено вступать в партию всем кто за идею. Вобщем развлекаются.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:13:05, Вчера [Материал]
-1

Кстати выборов в этом году не будет...А будет короновирус очередной.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:36:42, Вчера [Материал]
0

А после не удавшегося короновируса чиновников выгонят пенделями на улицу.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:14:50, Вчера [Материал]
0

Лекторат будет голосовать тенденром по электронке.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:10:17, Вчера [Материал]
-2

Очень и очень маленький просмотр статьи. Людям не интересно. Почему.? Неужели все?
Sams2
8 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:48:22, Вчера [Материал]
+2

А что хорошего можно ожидать от партии, среди основателей которой такой врун болтун и хохотун как Сухомлин?
Mykhailo
6 Михаил (Mykhailo)   • 16:39:31, Вчера [Материал]
+1

Жду партию (проворовавшихся) замов по закупкам. Не, ну а что?
google
7 Гугиль (google)   • 17:10:04, Вчера [Материал]
+3

А Педалика забыли ?)
Alex_zxc
9 Aleksandr (Alex_zxc)   • 21:53:37, Вчера [Материал]
0

Среди организаторов проекта зашкваренный по полной мер Днепра "Гробовщик" Филатов... хм.. интересный у них тандем образовался ))
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