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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 23 » 08:22:10

В Житомире в этом году заменили 2500 метров теплотрассы, в планах - еще 2200. ВИДЕО

Сегодня, 08:35:50 486 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в этом году заменили 2500 метров теплотрассы, в планах - еще 2200. ВИДЕО

 "Житомиртеплокоммунэнерго" завершает замену труб на выходе из котельной на улице Жуйко, которая обслуживает больницу и более 25 домов.

Отремонтированная тепловая сеть будет работать надежнее - с меньшими потерями тепла и утечками теплоносителя, говорится в сюжете "Суспільне Житомир".
 

"Мы меняли переход на одном участке на улицах Б. Бедичевская - Гагарина. Второй участок, где-то до километра, меняли по самой больнице. Сейчас меняем третий отрезок. Это те работы, которые мы проводим в этом году. В прошлом году мы вообще поменяли 2,5 километра теплотрассы. В этом году мы уже заменили 2,5 километра теплотрассы и еще осталось 2 километра 200 метров. К началу отопительного сезона мы должны заменить весь отрезок", - рассказал технический директор "Житомиртеплокоммунэнерго" Петр Сергейчук.


Кроме работ на улице Жуйко, предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" совместно со столичной подрядной организацией "Прогресс-92" ремонтирует теплосети на улицах Рихтера, Шевченко и других 30 объектах города.
 

"Жуйко, Рихтера, Шевченко - на 35 сетях выполняем работы по совместному финансированию Европейского Банка и города Житомира. Город Житомир должен дофинансировать 27 млн гривен за частичную оплату работ, которые выполняет предприятие. Европейский Банк уже выделил 3,4 миллиона евро на материалы и выполнение работ", - рассказал директор "ЖТКЭ" Дмитрий Рогожин.


Напомним, в центре Житомира перекрывали улицу Леха Качиньского, чтобы провести замену тепловой сети.
 
Тэги: отопление, Житомир, теплосеть, Ремонт
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