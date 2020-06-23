В Житомире в этом году заменили 2500 метров теплотрассы, в планах - еще 2200. ВИДЕО

"Мы меняли переход на одном участке на улицах Б. Бедичевская - Гагарина. Второй участок, где-то до километра, меняли по самой больнице. Сейчас меняем третий отрезок. Это те работы, которые мы проводим в этом году. В прошлом году мы вообще поменяли 2,5 километра теплотрассы. В этом году мы уже заменили 2,5 километра теплотрассы и еще осталось 2 километра 200 метров. К началу отопительного сезона мы должны заменить весь отрезок", - рассказал технический директор "Житомиртеплокоммунэнерго" Петр Сергейчук.