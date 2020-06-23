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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Июнь » 23 » 17:56:36

Героиня секс-скандала получила новую должность в Государственном космическом агентстве

Вчера, 17:56:36 1681 19 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Героиня секс-скандала получила новую должность в Государственном космическом агентстве

 Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая оказалась в центре секс-скандала, назначена советником председателя Государственного космического агентства. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
 

"Пытаюсь помочь Космическому агентству привлечь помощь доноров и международных финансовых организаций, чтобы реализовать серию инновационных проектов. Вижу желание вывести наш комический сектор из постепенного процесса отмирания из-за, в первую очередь, коррупции и безразличия менеджеров", - написала Клитина.


Кроме того, она пожаловалась на сопротивление, которое заметила сразу после получения новой должности. По ее словам, группа "прожорливых" депутатов хочет поставить кого-то "своего", чтобы грабить ГП "Южмаш" и КБ "Южное".

"А еще на Арсенальной хорошие участки есть в центре Киева. Лакомый кусочек. Позор!" – возмутилась советник ГКАУ.
 
 

Что известно о Александре Клитиной


Ранее Александра Клитина попала в секс-скандал, когда нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают ее как новую замминистра. Якобы в разговоре нардепов утверждалось, что Клитина попала на свою должность через постель.

Скандал получил продолжение после обнародования переписки пранкера Джокера с Клитиной. Говоря о закупке локомотивов для "Укрзализныци", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами". После этого Криклий заявил, что у него упало доверие к Клитиной. А потом ее уволили с должности заместителя министра инфраструктуры.
Тэги: космическое агентство, скандал, должность
Комментариев: 19
CPTN
1 AntiHype (CPTN)   • 18:14:26, Вчера [Материал]
+5

Как тебе такое, ИЛОН МАСК?
Alex_zxc
14 Aleksandr (Alex_zxc)   • 23:26:31, Вчера [Материал]
+1

Ой Олеже... Що тут скажеш... навіть Ілону Маску не снилось...
TarasS
19 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 00:18:13, Сегодня [Материал]
0

Что известно о Александре Клитиной:

сlit (англ.) - клітор (укр.)
Zefir
2 Моє місто (Zefir)   • 18:21:25, Вчера [Материал]
+5

Це повний пиз-ць!!!!!!! Ну і владу маємо!!!!!!!! Кум, брат, сват та ще і коханкі. А ми пплатіть їй зарплату!
TarasS
9 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:49:30, Вчера [Материал]
+2

"Если девочка в теме, то почему она не может быть зам. министра?"
(С) Денис Єрмак
Artmaker
10 Евгений (Artmaker)   • 22:27:27, Вчера [Материал]
+2

Через трение к звездам))))
Zefir
16 Моє місто (Zefir)   • 23:57:08, Вчера [Материал]
0

На 9. Похоже, що девочка во всех темах в теме))))))))
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:30:50, Вчера [Материал]
-2

няшка....
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 20:09:01, Вчера [Материал]
+5

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая оказалась в центре секс-скандала, назначена советником председателя Государственного космического агентства...
По вопросам сТЫКовки)))))))
telefon
5 джавахарлал нюру (telefon)   • 20:35:04, Вчера [Материал]
+2

Посмотрел фото.
Первое впечатление: резиновая.
Artmaker
7 Евгений (Artmaker)   • 21:42:52, Вчера [Материал]
+4

Не резиновая! ... СЕЛИКОНОВАЯ!))))))
Но натянуть можно))))))))))))))))))))))))))))
Balabenik
11 Vader (Balabenik)   • 22:35:37, Вчера [Материал]
+1

что такое селикон?
Artmaker
15 Евгений (Artmaker)   • 23:48:39, Вчера [Материал]
0

То, из чего в США долины делают)))
melan
13 melan (melan)   • 23:19:56, Вчера [Материал]
+1

Как говорит старинная народная поговорка - "ябвдул"
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:26:42, Вчера [Материал]
+2

А где секс-скандал то?
Artmaker
8 Евгений (Artmaker)   • 21:44:29, Вчера [Материал]
+2

НАЗРЕВАЕТ!)))))
Balabenik
12 Vader (Balabenik)   • 22:36:02, Вчера [Материал]
+3

а можно видео скандала? друг просит...
Zefir
17 Моє місто (Zefir)   • 23:58:46, Вчера [Материал]
0

На 12. Хай дівчину собі живу найде)))))
vovik-zt
18 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 00:05:59, Сегодня [Материал]
0

Космічній аґенціі - космічні кадри :)
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