Героиня секс-скандала получила новую должность в Государственном космическом агентстве

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая оказалась в центре секс-скандала, назначена советником председателя Государственного космического агентства. Об этом она сообщила на своей странице
в Facebook.
"Пытаюсь помочь Космическому агентству привлечь помощь доноров и международных финансовых организаций, чтобы реализовать серию инновационных проектов. Вижу желание вывести наш комический сектор из постепенного процесса отмирания из-за, в первую очередь, коррупции и безразличия менеджеров", - написала Клитина.
Кроме того, она пожаловалась на сопротивление, которое заметила сразу после получения новой должности. По ее словам, группа "прожорливых" депутатов хочет поставить кого-то "своего", чтобы грабить ГП "Южмаш" и КБ "Южное".
"А еще на Арсенальной хорошие участки есть в центре Киева. Лакомый кусочек. Позор!"
– возмутилась советник ГКАУ.
Что известно о Александре Клитиной
Ранее Александра Клитина попала в секс-скандал, когда нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают ее как новую замминистра. Якобы в разговоре нардепов утверждалось, что Клитина попала на свою должность через постель.
Скандал получил продолжение после обнародования переписки пранкера Джокера с Клитиной. Говоря о закупке локомотивов для "Укрзализныци", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами". После этого Криклий заявил, что у него упало доверие к Клитиной. А потом ее уволили с должности заместителя министра инфраструктуры.
сlit (англ.) - клітор (укр.)
(С) Денис Єрмак
По вопросам сТЫКовки)))))))
Первое впечатление: резиновая.
Но натянуть можно))))))))))))))))))))))))))))