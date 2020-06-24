На Житомирщине несколько лет незаконно добывали гранит: убытки десятки миллионов гривен. ФОТО

"Злоумышленники за наличные скупали незаконно добытый гранитный камень на карьерах в Коростышевском районе Житомирской области. По предварительной информации, среди поставщиков незаконного гранита есть предприятие государственной формы собственности. Его работники осуществляли добычу камня на участке, на который не было разрешительной документации", - информирует Служба безопасности Украины.

"За последние несколько лет дельцы реализовали продукции на более чем 85 миллионов гривен, в то время как по документам - на 14 миллионов", - добавляют в СБУ.

"За останні декілька років ділки реалізували продукції на більше ніж 85 мільйонів гривень, у той час як за документами – лише на 14 мільйонів", – додають в СБУ.