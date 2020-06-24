На Житомирщине несколько лет незаконно добывали гранит: убытки десятки миллионов гривен. ФОТО

В Коростышевском районе Житомирской области несколько лет незаконно добывали гранит. Организовала нелегальную добычу группа иностранцев из одной из стран Закавказья.
Об этом 24 июня сообщили пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области
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"Злоумышленники за наличные скупали незаконно добытый гранитный камень на карьерах в Коростышевском районе Житомирской области. По предварительной информации, среди поставщиков незаконного гранита есть предприятие государственной формы собственности. Его работники осуществляли добычу камня на участке, на который не было разрешительной документации", - информирует Служба безопасности Украины.
По оперативной информации, технологическую обработку гранита осуществляли в легальных камнеобрабатывающих цехах. Для легализации продукции и формирования пакета таможенных документов для дальнейшего вывоза за границу организаторы оформили на "своих" брокеров несколько ФОП-ов. Они занимались таможенным и логистическим сопровождением экспорта гранита.
"За последние несколько лет дельцы реализовали продукции на более чем 85 миллионов гривен, в то время как по документам - на 14 миллионов", - добавляют в СБУ.
Во время обысков на территории камнедобывающих предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документальные материалы с доказательствами проведения оборудки. Также на выезде с одного из карьеров задержан незаконный груз с глыбами гранита.
"За останні декілька років ділки реалізували продукції на більше ніж 85 мільйонів гривень, у той час як за документами – лише на 14 мільйонів", – додають в СБУ.
Під час обшуків на території каменедобувних підприємств і виробництв, в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документальні матеріали із доказами проведення оборудки. Також на виїзді з одного із кар’єрів затримано незаконний вантаж із брилами граніту.