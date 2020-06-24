В Житомирской области мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю соседку

В Романовском районе Житомирской области полицейские задержали 23-летнего мужчину за попытку изнасиловать 11-летнюю девочку. Как сообщили «Журналу Житомира
» в полиции, инцидент произошел 23 июня.
Известно, что сосед пригласил девочку пойти вместе к реке. Там он силой раздел ее и пытался изнасиловать. Ребенок начал сопротивляться и кричать, что и помешало мужчине.
У девочки были обнаружены царапины и ссадины на шее и других частях тела. Ей оказана необходимая медицинская помощь.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого местного жителя задержали.
Законодательством за подобные действия определено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.