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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 24 » 16:52:54

В Житомирской области мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю соседку

Вчера, 17:07:54 925 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю соседку

 В Романовском районе Житомирской области полицейские задержали 23-летнего мужчину за попытку изнасиловать 11-летнюю девочку. Как сообщили «Журналу Житомира» в полиции, инцидент произошел 23 июня.

Известно, что сосед пригласил девочку пойти вместе к реке. Там он силой раздел ее и пытался изнасиловать. Ребенок начал сопротивляться и кричать, что и помешало мужчине.

У девочки были обнаружены царапины и ссадины на шее и других частях тела. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого местного жителя задержали. 

Законодательством за подобные действия определено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Тэги: Житомирщина, девочка, изнасилование
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