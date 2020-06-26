Изнасилование в Кагарлыке: жертва полицейских пыток рассказала о пережитом



Николай Кузив

"Николай, да, первый. Как зашел, достал противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. Но как-то все равно вырвалась. Не помню – или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была. А как сбросил противогаз, говорит: "Пошли в туалет", вниз меня повел. Посмотрела в зеркало – все в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он: "Умывайся водой". А воды не было, так я рукавом вытерлась. Уже даже боли не испытывала", – поделилась потерпевшая.



Неля Погребицкая с адвокатом - УП​​​​​​​

"Потом, когда я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. Говорит: "Или косы тебе сжечь, или что тебе сделать". В общем, что хотел, то и делал. А еще хотел меня это, как оно называется, что током бьет... Говорит: "Может, ты хочешь 220", или сколько там. А потом я испугалась, как надели этот противогаз, дышать стало нечем, уже пописала в штаны раз, второй раз. Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться – не знаю", – отметила Погребицкая.

"После издевательств надо мной, силы у меня уже не было. А этот Сергей потом пришел, его вначале не было, и начал: "Я тебя сегодня разорву, будешь моя сегодня". Думаю, станет бить или что будет делать. А он меня в час или два ночи завел в кабинет, где был диван. И давай ко мне: "Раздевайся". Я сказала, что не буду раздеваться. Отпустите, говорю, домой, ребенок маленький ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван: "Будешь все делать, как я тебе скажу". А куда же было деваться", – рассказала девушка.





Сергей Сулима Сергей Сулима

Дело об изнасиловании

Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.

Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного.

Журналистка Ольга Худецкая заявила, что они, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.

В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции были уволены 10 сотрудников.

Фото: Украинское Правда