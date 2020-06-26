Изнасилование в Кагарлыке: жертва полицейских пыток рассказала о пережитом

Пострадавшая после пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке Киевской области Неля Погребицкая дала откровенное интервью украинскому изданию.
26-летняя девушка рассказала о том, что ей пришлось пережить в полицейском участке. По словам Погребицкой, ее били, душили, обжигали зажигалкой, требовали раздеваться и угрожали электрошокером, пишет "Украинская правда
".
Погребицкая рассказала, что первым над ней издевался Николай Кузив.
Николай Кузив
"Николай, да, первый. Как зашел, достал противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. Но как-то все равно вырвалась. Не помню – или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была. А как сбросил противогаз, говорит: "Пошли в туалет", вниз меня повел. Посмотрела в зеркало – все в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он: "Умывайся водой". А воды не было, так я рукавом вытерлась. Уже даже боли не испытывала", – поделилась потерпевшая.
Девушка подчеркнула, что в это время в отделе были люди, но никто ей не помог.
Неля Погребицкая с адвокатом - УП
"Потом, когда я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. Говорит: "Или косы тебе сжечь, или что тебе сделать". В общем, что хотел, то и делал. А еще хотел меня это, как оно называется, что током бьет... Говорит: "Может, ты хочешь 220", или сколько там. А потом я испугалась, как надели этот противогаз, дышать стало нечем, уже пописала в штаны раз, второй раз. Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться – не знаю", – отметила Погребицкая.
Пострадавшая добавила, что паспорта и идентификационного кода у нее до сих пор нет, поэтому она не может поехать в больницу и сделать МРТ.
"После издевательств надо мной, силы у меня уже не было. А этот Сергей потом пришел, его вначале не было, и начал: "Я тебя сегодня разорву, будешь моя сегодня". Думаю, станет бить или что будет делать. А он меня в час или два ночи завел в кабинет, где был диван. И давай ко мне: "Раздевайся". Я сказала, что не буду раздеваться. Отпустите, говорю, домой, ребенок маленький ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван: "Будешь все делать, как я тебе скажу". А куда же было деваться", – рассказала девушка.
Сергей Сулима
"Николай еще посидел, посидел, а потом уже пошел. В два часа ночи его не было. Он отдал мне телефон. Сергей в четыре часа меня не хотел отпускать, я просила, как могла, на колени становилась, и все. Только отпустите, потому что придет Николай, снова меня будет убивать. Он меня выпустил"
, – поделилась пострадавшая.
Девушка заявила, что в селе есть еще девушки, над которыми издевался подозреваемый Николай Кузив. По ее словам, об этом они расскажут на заседании суда по изменению меры пресечения полицейским.
Дело об изнасиловании
- Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.
- Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
- Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного.
- Журналистка Ольга Худецкая заявила, что они, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
- В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании.
- По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции были уволены 10 сотрудников.
Фото: Украинское Правда