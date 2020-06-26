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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 26 » 16:02:53

Изнасилование в Кагарлыке: жертва полицейских пыток рассказала о пережитом

Сегодня, 16:20:53 1249 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Изнасилование в Кагарлыке: жертва полицейских пыток рассказала о пережитом

 Пострадавшая после пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке Киевской области Неля Погребицкая дала откровенное интервью украинскому изданию.

26-летняя девушка рассказала о том, что ей пришлось пережить в полицейском участке. По словам Погребицкой, ее били, душили, обжигали зажигалкой, требовали раздеваться и угрожали электрошокером, пишет "Украинская правда".

Погребицкая рассказала, что первым над ней издевался Николай Кузив.
 

Николай Кузив
 

"Николай, да, первый. Как зашел, достал противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. Но как-то все равно вырвалась. Не помню – или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была. А как сбросил противогаз, говорит: "Пошли в туалет", вниз меня повел. Посмотрела в зеркало – все в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он: "Умывайся водой". А воды не было, так я рукавом вытерлась. Уже даже боли не испытывала", – поделилась потерпевшая.


Девушка подчеркнула, что в это время в отделе были люди, но никто ей не помог.
 

Неля Погребицкая с адвокатом - УП​​​​​​​
 

"Потом, когда я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. Говорит: "Или косы тебе сжечь, или что тебе сделать". В общем, что хотел, то и делал. А еще хотел меня это, как оно называется, что током бьет... Говорит: "Может, ты хочешь 220", или сколько там. А потом я испугалась, как надели этот противогаз, дышать стало нечем, уже пописала в штаны раз, второй раз. Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться – не знаю", – отметила Погребицкая.


Пострадавшая добавила, что паспорта и идентификационного кода у нее до сих пор нет, поэтому она не может поехать в больницу и сделать МРТ.
 

"После издевательств надо мной, силы у меня уже не было. А этот Сергей потом пришел, его вначале не было, и начал: "Я тебя сегодня разорву, будешь моя сегодня". Думаю, станет бить или что будет делать. А он меня в час или два ночи завел в кабинет, где был диван. И давай ко мне: "Раздевайся". Я сказала, что не буду раздеваться. Отпустите, говорю, домой, ребенок маленький ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван: "Будешь все делать, как я тебе скажу". А куда же было деваться", – рассказала девушка.



Сергей Сулима

"Николай еще посидел, посидел, а потом уже пошел. В два часа ночи его не было. Он отдал мне телефон. Сергей в четыре часа меня не хотел отпускать, я просила, как могла, на колени становилась, и все. Только отпустите, потому что придет Николай, снова меня будет убивать. Он меня выпустил", – поделилась пострадавшая.

Девушка заявила, что в селе есть еще девушки, над которыми издевался подозреваемый Николай Кузив. По ее словам, об этом они расскажут на заседании суда по изменению меры пресечения полицейским.
 

Дело об изнасиловании

 
  • Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.
  • Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.
  • Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
  • Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного.
  • Журналистка Ольга Худецкая заявила, что они, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
  • В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании.
  • По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции были уволены 10 сотрудников.

Фото: Украинское Правда
Тэги: изнасилование, полиция, Кагарлык
Комментариев: 7
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:35:39, Сегодня [Материал]
+5

жесть, самосуд надо делать над такими.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 17:13:52, Сегодня [Материал]
+2

Убивать подонков на месте!
dodo
3 No Name (dodo)   • 17:59:27, Сегодня [Материал]
+2

Печальное то что дадут по 15 лет.отсидят по 3-5 лет и за хорошее поведение выйдут. Не дай бог во становятся снова((
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:01:44, Сегодня [Материал]
+1

не думаю что дадут 15 лет, дадут по 8 лет....потом шумиха уйдет, и выйдут за хорошее поведения через 2-3 года.
bda
6 ДДД (bda)   • 21:19:40, Сегодня [Материал]
+2

но, могут, и не досидеть...
bobrikov
7 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 22:14:12, Сегодня [Материал]
+1

если такое говорить, но хотелось что бы не досидели эти нелюди.
Arina1985
5 Арина (Arina1985)   • 21:06:26, Сегодня [Материал]
+1

Не удивлюсь, если такие вещи там творились регулярно. Просто жертвы могли не предавать огласке. Девушку жаль. Желаю ей скорейшего физического и морального восстановления. А эти подонки пусть получат по заслугам.
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