Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку «из-за систематического политического давления»

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Яков Смолий.

"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - отметил Гетманцев.