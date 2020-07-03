Взрывотехник превращает остатки боеприпасов в оригинальные произведения искусства. ФОТО

«Первое «боевое крещение» не замедлило. Это был январь 2017 года. Ночной вызов, сообщение о взрыве гранаты на краю географии нашей области - в г. Олевске. Эйфория обычного любопытства изменилась выбросом адреналина уже по прибытию, когда мы с коллегами наблюдали последствия ситуации в центре города: был погибший, были раненные. И среди всего этого хаоса нужно было сконцентрироваться, чтобы качественно провести работу по определению вида взрывчатки, следов от ее применения, сбора для исследования ее частей. Над этими, в той ситуации сложнейшими задачами, работали вместе со специалистами областного Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра и следователями», - вспоминает Анатолий Романюк.