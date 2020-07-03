Взрывотехник превращает остатки боеприпасов в оригинальные произведения искусства. ФОТО

Житомирский полицейский взрывотехник превращает опасные вещи в оригинальные произведения искусства. Собственно, от взрывоопасных предметов используется только стреляные гильзы и безопасные части боеприпасов, из которых правоохранитель мастерски делает шахматы, пепельницы, модели техники и другие сувениры.
28-летний полицейский Анатолий Романюк выбрал для себя крайне опасную специальность. Специальность правоведа и степень магистра судебной экспертизы Анатолий получил в Национальной академии внутренних дел. Там, будучи лаборантом на кафедре пиротехники, он заинтересовался взрывотехническим делом. С 2017 года после года работы криминалистом в Житомирском отделе полиции он продолжил службу в взрывотехнической подразделении Главного управления НП в Житомирской области.
«Первое «боевое крещение» не замедлило. Это был январь 2017 года. Ночной вызов, сообщение о взрыве гранаты на краю географии нашей области - в г. Олевске. Эйфория обычного любопытства изменилась выбросом адреналина уже по прибытию, когда мы с коллегами наблюдали последствия ситуации в центре города: был погибший, были раненные. И среди всего этого хаоса нужно было сконцентрироваться, чтобы качественно провести работу по определению вида взрывчатки, следов от ее применения, сбора для исследования ее частей. Над этими, в той ситуации сложнейшими задачами, работали вместе со специалистами областного Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра и следователями», - вспоминает Анатолий Романюк.
На службе в полиции у Анатолия появилось одно уникальное увлечение, непосредственно связаное с его деятельностью. Из выхолощенных опасных предметов, стреляных гильз и безопасных частей различных видов боеприпасов, полицейский создает сувенирные изделия.
Среди его работ - уже более полутора сотен таких оригинальных вещей. А началось все с банальной попытки сделать игрушку для своего маленького сына.
«Я склеил ребенку небольшой танк из стреляных гильз. Получилось интересно и очень похоже на игрушечную модель. Затем попробовал еще несколько вариантов. Всегда всем говорил и сейчас говорю, что оружие и боеприпасы - опасны для жизни. Однако пустые, выхолощенные «болванки» могут стать милитари-сувенирами для ценителей», - говорит Анатолий.
В коллекции старшего лейтенанта, помимо различных моделей техники, - уникальные шахматы, гильзовые тризубы и даже часы. Правда, из этих работ мало что остается: как только готовоочередное изделие, сразу же появляются желающие. Поэтому мастер-полицейский дарит свое творчество друзьям и коллегам.