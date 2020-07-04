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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 4 » 10:43:47

На трассе Житомир-Киев столкнулись две фуры: есть жертва. ФОТО

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На трассе Житомир-Киев столкнулись две фуры: есть жертва. ФОТО

 Сегодня рано утром, 4 июля, на трассе Житомир-Киев произошла авария с участием двух грузовиков, об этом сообщили в фейсбуке "Оперативного Киева".

По предварительной информации, водитель DAF едва катился, останавливаясь на светофоре, и в этот момент получил мощный удар в заднюю часть. В фуру въехал водитель грузовика Iveco. Столкновение произошло на дороге из Житомира в сторону Киева.

Правоохранители рассматривают вероятность того, что водитель Iveco уснул за рулем. К сожалению, его жизнь не удалось спасти – мужчина умер на месте ДТП.

В результате аварии на дороге образовались пробки.
 
Тэги: фура, Житомир-Киев, дтп
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