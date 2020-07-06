Житомирская детская больница начала делать ИФА-тесты на коронавирус: стоимость анализа от 125 грн

В Житомире городская детская больница имени Башек начала делать ИФА-тесты на коронавирус. Об этом учреждение информирует на своей Facebook-странице.
"Администрация коммунального предприятия "Детская больница имени В.И. Башека" Житомирского городского совета информирует, что с 01.07.2020 года в учреждении проводятся исследования на Ig M и Ig G к коронавирусу SARS - CoV-2 методом иммуноферментного анализа"
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Отмечается, что для пациентов, которые попадают на стационарное лечение в учреждения, исследование проводится бесплатно. Все остальные желающие могут пройти ИФА-тестирование на платной основе.
В частности, определение антител методом иммуноглобулина М стоит 125 грн. Такая же цена и на обследование методом иммуноглобулина G.
В Житомирской области по состоянию на 5 июля лабораторно подтверждено 1461 случай коронавируса. 950 человек выздоровели, 30 умерли.