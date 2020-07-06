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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 6 » 08:23:20

Житомирская детская больница начала делать ИФА-тесты на коронавирус: стоимость анализа от 125 грн

Сегодня, 08:30:20 733 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская детская больница начала делать ИФА-тесты на коронавирус: стоимость анализа от 125 грн

 В Житомире городская детская больница имени Башек начала делать ИФА-тесты на коронавирус. Об этом учреждение информирует на своей Facebook-странице.

"Администрация коммунального предприятия "Детская больница имени В.И. Башека" Житомирского городского совета информирует, что с 01.07.2020 года в учреждении проводятся исследования на Ig M и Ig G к коронавирусу SARS - CoV-2 методом иммуноферментного анализа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пациентов, которые попадают на стационарное лечение в учреждения, исследование проводится бесплатно. Все остальные желающие могут пройти ИФА-тестирование на платной основе.

В частности, определение антител методом иммуноглобулина М стоит 125 грн. Такая же цена и на обследование методом иммуноглобулина G.

В Житомирской области по состоянию на 5 июля лабораторно подтверждено 1461 случай коронавируса. 950 человек выздоровели, 30 умерли.
Тэги: ифа-тестирование, Житомир, коронавирус
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