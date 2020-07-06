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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 6 » 12:36:29

Ушел купаться и не вынырнул: в карьере на Житомирщине утонул мужчина

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Ушел купаться и не вынырнул: в карьере на Житомирщине утонул мужчина

 В Житомирской области в карьере глубиной 7 метров утонул 29-летний мужчина. Инцидент произошел 5 июля в пгт Романов, об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что на берегу водоема отдыхала компания друзей. Один из отдыхающих, 29-летний мужчина, решил переплыть водоем. Он нырнул и больше не вынырнул. Друзья бросились ему на помощь, но самостоятельно они не смогли его найти.

На место происшествия вызвали спасателей, которые обследовали дно карьера, но тело не обнаружили. Поэтому на помощь привлекли работников областной аварийно-спасательной службы на воде.

На расстоянии 15 м от берега и на глубине 7 метров водолазы нашли и подняли на поверхность тело погибшего мужчины. Сейчас  устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Тэги: карьер, Житомирщина, утонул
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