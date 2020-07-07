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Разворовывание госсредств на Житомирском бронетанковом: руководство заявляет о содействии следствию

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Разворовывание госсредств на Житомирском бронетанковом: руководство заявляет о содействии следствию

 2 июля Служба безопасности Украины опубликовала информацию о разоблачении контрразведкой СБУ миллионных злоупотреблений бывшими должностными лицами Житомирского бронетанкового завода при выполнении ГОЗ.

В частности, отмечалось об обнаружении ряда нарушений технологии проведения ремонта и тестирования военных приборов, что поставило под угрозу жизни военнослужащих.

Государственное предприятие "ЖБТЗ" на официальном сайте опубликовало заявление, в котором говорится о полном содействии досудебному расследованию указанного уголовного производства.
 

"Во время следственных действий, имевших место на предприятии 2 июля, правоохранителям предоставлялась вся информация и документы относительно возможных злоупотреблений предыдущего руководства завода в 2018 году. Выводы относительно нанесенного ущерба, нарушений технологии ремонта и тестирования военных приборов, что могло поставить под угрозу жизни военнослужащих, будут сделаны по результатам проведения надлежащих экспертных исследований в рамках действующего уголовного производства.

По состоянию на сегодняшний день руководство ГП "ЖБТЗ" прилагает максимум усилий по предупреждению любых проявлений недобросовестной работы или возможных злоупотреблений при исполнении контрактов в рамках государственного оборонного заказа и будет жестко реагировать в случае их выявления в рамках действующего законодательства", - уверяет руководство предприятия.


Напомним, досудебное расследование открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: расследование, бронетанковый завод, СБУ
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