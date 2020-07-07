Разворовывание госсредств на Житомирском бронетанковом: руководство заявляет о содействии следствию

"Во время следственных действий, имевших место на предприятии 2 июля, правоохранителям предоставлялась вся информация и документы относительно возможных злоупотреблений предыдущего руководства завода в 2018 году. Выводы относительно нанесенного ущерба, нарушений технологии ремонта и тестирования военных приборов, что могло поставить под угрозу жизни военнослужащих, будут сделаны по результатам проведения надлежащих экспертных исследований в рамках действующего уголовного производства.



По состоянию на сегодняшний день руководство ГП "ЖБТЗ" прилагает максимум усилий по предупреждению любых проявлений недобросовестной работы или возможных злоупотреблений при исполнении контрактов в рамках государственного оборонного заказа и будет жестко реагировать в случае их выявления в рамках действующего законодательства", - уверяет руководство предприятия.