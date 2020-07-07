На Житомирщине разыскали 83-летнюю бабушку, которая двое суток блуждала по лесу. ФОТО

"Мы понимали все риски, связанные с почтенным возрастом разыскиваемой, поэтому безотлагательно собрали необходимые силы и средства для поисков бабушки. Лес и окрестности осматривали совместно с местной общиной и лесной охраной. Благодаря отдельным принятым мерам мы предполагали, что по состоянию на утро 5 июля разыскиваемая еще находится в лесу. Однако конкретных результатов и подтверждений не было. В воскресенье вместе с поисковыми группами работали кинологи со служебными собаками. Родные женщины допускали, что она могла выйти в какое-то из окружающих сел", - рассказал начальник Романовского ОП ГУНП Николай Бельский.