На Житомирщине разыскали 83-летнюю бабушку, которая двое суток блуждала по лесу. ФОТО

На Житомирщине 83-летняя пенсионерка ушла в лес за ягодами и заблудилась. Пока ее телефон работал родственники и соседи пытались самостоятельно вывести бабушку из леса. Поиски продолжались фактически двое суток. В итоге бабушку нашли изможденной, но живой.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
По словам родных, в субботу, 4 июля, бабушка ушла из села Карвиновка в лес собирать ягоды и травы. Через некоторое время она позвонила дочери, сказав, что сбилась с пути и не может выйти на нужную дорогу. Родственники до вечера держали с ней связь и пытались самостоятельно встретить ее в оговоренных местах или по ориентирам вывести из леса. Однако, впоследствии телефон у нее выключился.
"Мы понимали все риски, связанные с почтенным возрастом разыскиваемой, поэтому безотлагательно собрали необходимые силы и средства для поисков бабушки. Лес и окрестности осматривали совместно с местной общиной и лесной охраной. Благодаря отдельным принятым мерам мы предполагали, что по состоянию на утро 5 июля разыскиваемая еще находится в лесу. Однако конкретных результатов и подтверждений не было. В воскресенье вместе с поисковыми группами работали кинологи со служебными собаками. Родные женщины допускали, что она могла выйти в какое-то из окружающих сел", - рассказал начальник Романовского ОП ГУНП Николай Бельский.
Поиски не прекращались и утром 6 июля. Вместе с общиной полицейские прочесывали лес, чтобы иметь возможность осмотреть каждый куст, гущу, канаву. Кроме служебных технических средств, привлеченный к поискам доброволец, житель райцентра, предложил использовать собственный дрон для помощи в исследовании территорий с высоты.
Около 15.30 одна из поисковых групп увидела фигуру пожилого человека, который стоял посреди проселочной дороги между селами. Это и оказалась разыскиваемая пенсионерка. Бабушка была истощена, но жива. Ее напоили водой и передали медикам.
Сейчас женщина находится под наблюдением врачей и под опекой родных. Ее жизни ничего не угрожает.