COVID-19 в Житомирской области: за сутки 13 новых случаев заболевания и 45 случаев выздоровления

В Житомирской области за прошедшие сутки диагностировано 13 новых случаев заболевания COVID-19, что подтверждено лабораторными исследованиями. В то же время зафиксировано 45 случаев выздоровления.
Оперативную информацию 7 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».
Как стало известно «Журналу Житомира
», всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболел 1 тыс. 481 житель.
За весь период пандемии случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы:
- г. Житомир - 495;
- Житомирский - 193;
- Коростенский - 143;
- Любарский - 133;
- Бердичевский - 124;
- Малинский - 53;
- Коростышевский - 46;
- Черняховский - 46;
- Андрушевский - 43;
- Новоград-Волынский - 39;
- Чудновский - 31;
- Радомышльский - 23;
- Попельнянский - 19;
- Романовский - 17;
- Пулинский - 14;
- Олевский - 13;
- Лугинский - 11;
- Барановский - 11;
- Ружинский - 10;
- Хорошевский - 6;
- Овручский - 6;
- Народичский - 4;
- Брусиловский - 1.
Всего выздоровели от коронавирусной болезни 996 пациентов, у 45-х из которых вирус не обнаружен за прошедшие сутки.
Случаи выздоровления в течение суток зафиксированы в областном центре и районах:
- г. Житомир - 8;
- Любарский - 13;
- Житомирский - 4;
- Попельнянский - 4;
- Пулинский - 4;
- Андрушевский - 3.
- Коростенский - 3;
- Романовский - 2;
- Новоград-Волынский - 2;
- Бердичевский - 1;
- Лугинский - 1.
В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерли 30 пациентов.