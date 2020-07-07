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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 7 » 11:47:37

COVID-19 в Житомирской области: за сутки 13 новых случаев заболевания и 45 случаев выздоровления

Сегодня, 12:11:37 591 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 в Житомирской области: за сутки 13 новых случаев заболевания и 45 случаев выздоровления

 В Житомирской области за прошедшие сутки диагностировано 13 новых случаев заболевания COVID-19, что подтверждено лабораторными исследованиями. В то же время зафиксировано 45 случаев выздоровления.

Оперативную информацию 7 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Как стало известно «Журналу Житомира», всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболел 1 тыс. 481 житель.

За весь период пандемии случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы:
 
  • г. Житомир - 495;
  • Житомирский - 193;
  • Коростенский - 143;
  • Любарский - 133;
  • Бердичевский - 124;
  • Малинский - 53;
  • Коростышевский - 46;
  • Черняховский - 46;
  • Андрушевский - 43;
  • Новоград-Волынский - 39;
  • Чудновский - 31;
  • Радомышльский - 23;
  • Попельнянский - 19;
  • Романовский - 17;
  • Пулинский - 14;
  • Олевский - 13;
  • Лугинский - 11;
  • Барановский - 11;
  • Ружинский - 10;
  • Хорошевский - 6;
  • Овручский - 6;
  • Народичский - 4;
  • Брусиловский - 1.

Всего выздоровели от коронавирусной болезни 996 пациентов, у 45-х из которых вирус не обнаружен за прошедшие сутки.

Случаи выздоровления в течение суток зафиксированы в областном центре и районах:
 
  • г. Житомир - 8;
  • Любарский - 13;
  • Житомирский - 4;
  • Попельнянский - 4;
  • Пулинский - 4;
  • Андрушевский - 3.
  • Коростенский - 3;
  • Романовский - 2;
  • Новоград-Волынский - 2;
  • Бердичевский - 1;
  • Лугинский - 1.

В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерли 30 пациентов.
Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
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