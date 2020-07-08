Украинцы получили возможность изменить избирательный адрес онлайн

Украинцы получили возможность менять адрес голосования онлайн. Это означает, что на ближайших местных выборах, которые должны состояться 25 октября, проголосовать смогут и внутренние переселенцы, и все, кто проживает фактически не там, где зарегистрирован.
"До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания"
, - информирует Министерство цифровой трансформации
.
Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя и подгрузить один из следующих документов:
ВАЖНО!
- справку ВПЛ;
- договор аренды жилья;
- документ о праве собственности на жилье;
- документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;
- документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;
- документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.
Идентификация и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.
Кроме того, указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев.
Подать заявление можно по ссылке
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