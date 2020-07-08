В частную собственность отдали 31 га «янтарных» земель на Житомирщине: прокуратура начала расследование

Прокуратура Житомирской области начала уголовное производство по факту незаконной передачи из государственной собственности 31 га земель, в том числе лесного фонда и с залежами янтаря.
Как сообщила «Журналу Житомира
» пресс-служба прокуратуры области, речь идет о землях на территории Олевского района.
«В марте этого года 16-м лицам передано в собственность большим массивом 31 га земель, в том числе лесного фонда и с залежами янтаря, что в пределах Олевской территориальной громады. Земли в частную собственность переданы на основании проектов землеустройства, утвержденных ГУ Госгеокадастром в Житомирской области с нарушением требований Земельного и Лесного кодексов Украины», - говорится в сообщении.
Сведения о правонарушениях Коростенской местной прокуратурой 02.07.2020 внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ Госгеокадастра в области проводит Олевское отделение полиции. Коростенская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.