В частную собственность отдали 31 га «янтарных» земель на Житомирщине: прокуратура начала расследование

«В марте этого года 16-м лицам передано в собственность большим массивом 31 га земель, в том числе лесного фонда и с залежами янтаря, что в пределах Олевской территориальной громады. Земли в частную собственность переданы на основании проектов землеустройства, утвержденных ГУ Госгеокадастром в Житомирской области с нарушением требований Земельного и Лесного кодексов Украины», - говорится в сообщении.