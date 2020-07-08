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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 8 » 11:50:35

В частную собственность отдали 31 га «янтарных» земель на Житомирщине: прокуратура начала расследование

Сегодня, 11:50:35 1551 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В частную собственность отдали 31 га «янтарных» земель на Житомирщине: прокуратура начала расследование

 Прокуратура Житомирской области начала уголовное производство по факту незаконной передачи из государственной собственности 31 га земель, в том числе лесного фонда и с залежами янтаря.

Как сообщила «Журналу Житомира» пресс-служба прокуратуры области, речь идет о землях на территории Олевского района.
 

«В марте этого года 16-м лицам передано в собственность большим массивом 31 га земель, в том числе лесного фонда и с залежами янтаря, что в пределах Олевской территориальной громады. Земли в частную собственность переданы на основании проектов землеустройства, утвержденных ГУ Госгеокадастром в Житомирской области с нарушением требований Земельного и Лесного кодексов Украины», - говорится в сообщении.


Сведения о правонарушениях Коростенской местной прокуратурой 02.07.2020 внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ Госгеокадастра в области проводит Олевское отделение полиции. Коростенская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.
Тэги: Житомирщина, Земля, прокуратура, янтарь
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:58:46, Сегодня [Материал]
+2

Ни одного еще не посадили. Депутаты выдавали, кадастр передавал. Ильменит , Уран, Титан, Янтарь. Гранит, Песок,Алмазы,Лес, Земля. А вокруг нищета и мертвые с косами стоят.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 13:52:00, Сегодня [Материал]
+2

да никого и не посадят.
Pound
3 Life is life (Pound)   • 14:08:11, Сегодня [Материал]
+2

Навіщо те розслідування починати, коли воно і так буде закрите? Це щоб переливати з пустого в порожнє.
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