Призыв 2020: абитуриенты смогут получить отсрочку от армии

Абитуриенты, которые в этом году поступают в высшие учебные заведения, могут получить отсрочку от военного призыва. В частности, граждане 18-19 лет могут быть призваны на службу по собственному желанию и письменному заявлению.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки
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Отмечается, что выпускники колледжей и университетов могут продолжить обучение на следующем ступени образования, получив отсрочку от весеннего призыва.
МОН предоставил разъяснение приемным комиссиям вузов относительно предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву. Предварительная регистрация позволит абитуриентам получить подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.
Ранее из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19, весенний призыв в армию перенесли на май-июль. В то же время начало вступительной кампании перенесли на август. Поэтому выпускники стали получать повестки из военкоматов.