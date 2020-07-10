В Украине в тестовом режиме запускают электронные больничные

В Украине к концу лета в тестовом режиме начнет работать система электронных больничных листов, которую правительство намеревалось внедрить еще с 1 апреля.
Об этом заявил замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, передает "Интерфакс-Украина
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Система будет работать на базе сервиса Пенсионного фонда. Минздрав до 10 июля принимает формы регистрации от медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы.
"В электронной системе здравоохранения в настоящее время разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений. Это сократит время и позволит дальше работать с этой информацией. Одно из таких заключений – временные листы нетрудоспособности (больничные). Сейчас у нас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных. Мы запускаем электронные больничные в два этапа", – сказал Кучер.
По словам чиновника, есть две модели развития проекта. Первая – это так называемая упрощенная система. Партнеры из Пенсионного фонда Украины разработали специальный веб-интерфейс на сайте фонда, где врач с помощью электронной цифровой подписи может вносить информацию о пациенте и его временной нетрудоспособности. Далее в автоматическом режиме всем службам эта информация будет предоставляться из базы данных Пенсионного фонда.
"Преимущество в том, что это уже разработано, нет дополнительной нагрузки на основной компонент eHealth, и это позволит запустить электронные больничные к концу лета"
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Параллельно разрабатывается целевая модель е-больничных, которая будет внедрена в eHealth и начнет работу в начале 2021 года.
"Параллельно идет процесс разработки целевой модели. Она заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий. Для предприятий обе системы позволят существенно экономить время. Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения", – сказал Ярослав Кучер.