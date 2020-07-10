В Украине в тестовом режиме запускают электронные больничные

"В электронной системе здравоохранения в настоящее время разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений. Это сократит время и позволит дальше работать с этой информацией. Одно из таких заключений – временные листы нетрудоспособности (больничные). Сейчас у нас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных. Мы запускаем электронные больничные в два этапа", – сказал Кучер.

"Параллельно идет процесс разработки целевой модели. Она заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий. Для предприятий обе системы позволят существенно экономить время. Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения", – сказал Ярослав Кучер.