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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 13 » 17:41:12

Главное медучреждение Житомирщины с 14 июля возобновляет свою работу

Вчера, 16:52:12 702 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главное медучреждение Житомирщины с 14 июля возобновляет свою работу

 С завтрашнего дня, 14 июля, Житомирская областная больница имени Гербачевського полностью восстанавливает свою работу. Об этом сообщил генеральный директор медицинского учреждения Богдан Леськив.

Главное медицинское учреждение области будет предоставлять свои услуги в штатном режиме.

Все, кто намерен зайти в помещение областной больницы, проходит обязательный температурный скрининг и бактерицидную рамку.

Отметим, что консультативно-диагностическая поликлиника заработала 7 июля.

Также с 1 июля в Житомире возобновили работу поликлиники и амбулатории. Несмотря на обязательную предварительную электронную запись к врачам, возле медучреждений наблюдаются очереди.
Тэги: больница, Житомир, Карантин
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