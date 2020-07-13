Главное медучреждение Житомирщины с 14 июля возобновляет свою работу

С завтрашнего дня, 14 июля, Житомирская областная больница имени Гербачевського полностью восстанавливает свою работу. Об этом сообщил генеральный директор медицинского учреждения Богдан Леськив.
Главное медицинское учреждение области будет предоставлять свои услуги в штатном режиме.
Все, кто намерен зайти в помещение областной больницы, проходит обязательный температурный скрининг и бактерицидную рамку.
Отметим, что консультативно-диагностическая поликлиника заработала 7 июля.
Также с 1 июля в Житомире возобновили работу поликлиники и амбулатории. Несмотря на обязательную предварительную электронную запись к врачам, возле медучреждений наблюдаются очереди
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