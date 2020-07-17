В Житомире 5-летний мальчик погиб под колесами молоковоза

В Житомире под колесами молоковоза погиб 5-летний мальчик. Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля в переулке Коммунальном, что на Полевой.
Известно, что автомобиль ГАЗ САЗ-3507 допустил наезд на ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть.
"Двое мальчиков играли на обочине дороги, когда один из них внезапно выбежал на проезжую часть и попал под заднее колесо грузовика", - сообщают в полиции.
В результате указанного ДТП ребенок получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.
За рулем грузовика был 23-летний житель Черняховского района. Его проверили на употребление алкоголя - результат отрицательный. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства.