Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 17.07.2020    19:23:34
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 17 » 10:02:17

В Житомире 5-летний мальчик погиб под колесами молоковоза

Сегодня, 10:01:53 2079 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире 5-летний мальчик погиб под колесами молоковоза

 В Житомире под колесами молоковоза погиб 5-летний мальчик. Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля в переулке Коммунальном, что на Полевой.

Известно, что автомобиль ГАЗ САЗ-3507 допустил наезд на ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть.
 

"Двое мальчиков играли на обочине дороги, когда один из них внезапно выбежал на проезжую часть и попал под заднее колесо грузовика", - сообщают в полиции.




В результате указанного ДТП ребенок получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

За рулем грузовика был 23-летний житель Черняховского района. Его проверили на употребление алкоголя - результат отрицательный. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства.
Тэги: дтп, ребенок, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus