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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 17 » 11:22:25

На трассе Житомир-Черняхов штрафуют перегруженные фуры. ФОТО

Сегодня, 11:42:25 1110 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир-Черняхов штрафуют перегруженные фуры. ФОТО

 На трассе М-21 вблизи Черняхова работает круглосуточно и в усиленном режиме пункт габаритно-весового контроля. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

Пункт весового контроля находится перед отремонтированным участком дороги Черняхов-Житомир.
 

"Теперь останавливать водителей на габаритно-весовую проверку могут не только инспекторы Укртрансбезопасности, но и работники Нацполиции, СБУ и налоговой милиции. Особое внимание обращается на популярные маршруты "черных" дальнобойщиков и грузовладельцев, которые разрушают украинские дороги. Среди их списка оказался и недавно отремонтированный участок дороги М-21", - написал в соцсети Бунечко.


По словам инспекторов, наибольший перегруз за последние недели установил бензовоз весом 46,6 тонны. Компания оплатит плату за проезд в размере 52 евро и 17 тыс. грн штрафа.

Еще одним "клиентом" грузового контроля стал лесовоз. Водителю придется заплатить штраф и плату за проезд - 230 евро.









Тэги: Житомирщина, грузовик, весовой контроль
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