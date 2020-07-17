На трассе Житомир-Черняхов штрафуют перегруженные фуры. ФОТО

На трассе М-21 вблизи Черняхова работает круглосуточно и в усиленном режиме пункт габаритно-весового контроля. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.
Пункт весового контроля находится перед отремонтированным участком дороги Черняхов-Житомир.
"Теперь останавливать водителей на габаритно-весовую проверку могут не только инспекторы Укртрансбезопасности, но и работники Нацполиции, СБУ и налоговой милиции. Особое внимание обращается на популярные маршруты "черных" дальнобойщиков и грузовладельцев, которые разрушают украинские дороги. Среди их списка оказался и недавно отремонтированный участок дороги М-21", - написал в соцсети Бунечко.
По словам инспекторов, наибольший перегруз за последние недели установил бензовоз весом 46,6 тонны. Компания оплатит плату за проезд в размере 52 евро и 17 тыс. грн штрафа.
Еще одним "клиентом" грузового контроля стал лесовоз. Водителю придется заплатить штраф и плату за проезд - 230 евро.