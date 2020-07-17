На трассе Житомир-Черняхов штрафуют перегруженные фуры. ФОТО

"Теперь останавливать водителей на габаритно-весовую проверку могут не только инспекторы Укртрансбезопасности, но и работники Нацполиции, СБУ и налоговой милиции. Особое внимание обращается на популярные маршруты "черных" дальнобойщиков и грузовладельцев, которые разрушают украинские дороги. Среди их списка оказался и недавно отремонтированный участок дороги М-21", - написал в соцсети Бунечко.