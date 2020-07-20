В Украине изменили правила выдачи водительских прав: что нового

Министерство внутренних дел утвердило новые правила для получения водительских прав. Так, приказом от 22.05.2020 №408 МВД обновило Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами.
Основные нововведения
- при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Максимально допустимый перерыв в навыках управления увеличен до трех месяцев;
- подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;
- в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;
- экзамен не засчитывается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;
- продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке — не менее 10 мин, на дороге - не менее 20 мин, а в целом — не более часа;
- возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);
- фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;
- результаты экзаменов можно обжаловать в течение десяти рабочих дней.
Также теперь установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов, в случае выявления фиктивных сведений о прохождении подготовки, переподготовки или повышения квалификации водителей; лишения лица, получившего удостоверение водителя впервые, права на управление транспортными средствами в установленном законодательством порядке.
Кроме того, предусмотрена возможность изъятия имеющейся в удостоверении водителя категории, если она не подтверждена медицинской справкой. Удалена категория восстанавливается после предоставления новой медицинской справки, если была восстановлена пригодность к управлению.