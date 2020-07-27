Житомирский ФК «Полесье» в секретном матче дал бой «Шахтеру». ФОТО

26 июля на столичном НСК «Олимпийский» «полесские волки» провели свой первый спарринг с чемпионом Украины - донецким «Шахтером».
Игра проходила в закрытом режиме и нигде не транслировалась. Спарринг с житомирянами - один из этапов подготовки горняков к поединку 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга».
Хозяева вполне ожидаемо от первых минут владели инициативой и сразу взялись создавать моменты у ворот соперника: Тайсон метров с 10 пробил в штангу, а оба дальних выстрела кряду Марлоса прошли рядом с целью.
Но счет открыли именно гости, когда на 19-й минуте Дмитрий Задерецкий головой замкнул навес со стандарта. Чтобы отыграться, «оранжево-черным» хватило 5 минут. Марлос разогнал контратаку, с ударом Додо справился вратарь, однако Майкон добил мяч в сетку - 1:1. Сразу же «горняки» могли отличиться еще раз, но Мораес, уже обыграв вратаря, не попал в пустые ворота. В конце тайма хороший шанс имел Коваленко, но его удар в ближний угол парировал вратарь «Полесья» Медведев.
В перерыве тренер «Шахтера» Луиш Каштру внес коррективы в состав, выпустив на поле Трубина, Хочолаву, Бондаря, Тете и Бондаренко. Именно последние двое создали второй гол «Шахтера»: бразилец принял отличную диагональ от Тайсона и покатил за спины защитникам житомирян, а Артем Бондаренко в касание направил мяч под дальнюю штангу - 2:1.
«Горняки» дальше давили на соперника, и только сейвы голкипера «Полесья» спасали гостей после выстрелов Додо и Тете. Увеличить преимущество удалось после очередной массовой замены. Евгений Коноплянка, вступив в игру, на 70-й минуте получил мяч на левом фланге, сделал несколько шагов в сторону ворот и мощным ударом пробил голкипера - 3:1. Вслед Фернандо мог довести дело до разгрома, однако сначала не сумел пробить голкипера житомирян Сингаивского, а затем парашютом опустил мяч на перекладину.
Итоговый счет был оформлен за десять минут до конца матча: Сиприано прошел до лицевой и отпасовал в центр штрафной, а Тете с лету пробил в девятку. 4:1 - «Шахтер» побеждает «Полесье».
«Шахтер» (Донецк) - «Полесье» (Житомир) - 4:1 (1:1)
Голы: 0:1 Задерецкий (19), 1:1 Майкон (24), 2:1 Бондаренко (53), 3:1 Коноплянка (70), 4:1 Тете (80)
Основные составы
«Шахтер»
: Пятов (к), Болбат, Матвиенко, Кривцов, Додо, Маркос Антонио, Коваленко, Майкон, Тайсон, Марлос, Мораес.
«Полесье»
: Медведев, Швец, Адаменко, Бринько, Галенково, Даудов, Немтинов (к), Власюк, Галенко, Задерецкий, Тимошенко.
ФОТО: ФК «Шахтар»