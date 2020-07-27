В Житомире состоится турнир по плаванию на открытой воде: ожидается участие 300 спортсменов

В Житомире пятый год подряд состоится турнир по плаванию на открытой воде «ТЕТЕРІВ OPEN», которые привлекает пловцов из разных городов страны.
Как стало известно «Журналу Житомира
», соревнования пройдут в житомирском Гидропарке 1 августа.
В турнире примут участие до 300 ведущих молодых спортсменов и опытных спортсменов категории «Мастерс» и любителей среди которых чемпионы Олимпийских Игр, чемпионы и призеры всемирных и европейских чемпионатов.
«Турнир является имиджевым мероприятием для города Житомира и своеобразным «полумарафон» на воде, который собирает лучших пловцов Украины», - отмечают в городском совете.
В этом году турнир будет проходить с обязательным соблюдением противоэпидемических мер. Кроме того, стартовать участники соревнований будут по 10 человек.
нашли уже кто сливает нечистоты прям в речку? кто-то ответил уже за это?
"Турнир является имиджевым мероприятием"...печалько.