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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июль » 27 » 16:10:18

В Житомире состоится турнир по плаванию на открытой воде: ожидается участие 300 спортсменов

Сегодня, 16:45:18 595 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире состоится турнир по плаванию на открытой воде: ожидается участие 300 спортсменов

 В Житомире пятый год подряд состоится турнир по плаванию на открытой воде «ТЕТЕРІВ OPEN», которые привлекает пловцов из разных городов страны. 

Как стало известно «Журналу Житомира», соревнования пройдут в житомирском Гидропарке 1 августа.

В турнире примут участие до 300 ведущих молодых спортсменов и опытных спортсменов категории «Мастерс» и любителей среди которых чемпионы Олимпийских Игр, чемпионы и призеры всемирных и европейских чемпионатов.
 

«Турнир является имиджевым мероприятием для города Житомира и своеобразным «полумарафон» на воде, который собирает лучших пловцов Украины», - отмечают в городском совете.


В этом году турнир будет проходить с обязательным соблюдением противоэпидемических мер. Кроме того, стартовать участники соревнований будут по 10 человек.

Тэги: Житомир, плавание, турнир
Комментариев: 3
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 21:49:43, Сегодня [Материал]
+2

"В этом году турнир будет проходить с обязательным соблюдением противоэпидемических мер" А ничего, что Тетерев закрыт для купания из-за значительного бактериологического загрязнения вследствие слива туда неочищенных сточных вод?
bender123
2 vasya (bender123)   • 21:54:06, Сегодня [Материал]
+2

во сколько там кишечная палочка раз превысила норму? в 80? чет подзабыл уже..
нашли уже кто сливает нечистоты прям в речку? кто-то ответил уже за это?
"Турнир является имиджевым мероприятием"...печалько.
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 22:01:45, Сегодня [Материал]
+1

Там вода смердит так (особенно возле плотины), что никаких анализов не нужно. Но что-то мне подсказывает, что в любой момент результаты проб могут прийти в "норму".
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