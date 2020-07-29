Не только Турция и Египет: список стран, куда украинцы могут улететь на отдых

По состоянию на среду, 29 июля, есть 6 стран, куда украинцы могут улететь на отдых. Об этом в Telegram-канале
сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В перечне стран: Болгария, Турция, Египет, Черногория, Албания, Хорватия.
Также Криклий сообщил условия, по которым украинцы могут посетить указанные страны.
- Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;
- Турция, Египет - въезд и возвращение без ограничений;
- Черногория, Албания - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину;
- Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.
При этом министр напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.
Министр добавил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.
В частности, в "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.