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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 29 » 15:15:26

Не только Турция и Египет: список стран, куда украинцы могут улететь на отдых

Сегодня, 15:28:26 586 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не только Турция и Египет: список стран, куда украинцы могут улететь на отдых

 По состоянию на среду, 29 июля, есть 6 стран, куда украинцы могут улететь на отдых. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В перечне стран: Болгария, Турция, Египет, Черногория, Албания, Хорватия.

Также Криклий сообщил условия, по которым украинцы могут посетить указанные страны.
 
  • Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;
  • Турция, Египет - въезд и возвращение без ограничений;
  • Черногория, Албания - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину;
  • Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.

При этом министр напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.

Министр добавил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.

В частности, в "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.
Тэги: Карантин, отпуск, отдых
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