Турнир «Teteriv Open» собрал в Житомире более 250 спортсменов из разных уголков страны

«Спортсмены очень соскучились по этому событию и вообще за событиями в городе. И это, наверное, первое большое мероприятие в Житомире после длительного карантина, В этом году участников больше, чем в предыдущие годы. В турнире приняли участие 257 спортсменов. В этом году особенность турнира еще и в том, что в соревнованиях впервые за предыдущие 4 года приняли участие спортсмены с инвалидностью. Это подлинное выражение доверия к организации этого мероприятия, так как участники у нас были впервые и я надеюсь, что им понравится и они будут традиционно к нам приезжать», - отметила Ирина Ковальчук, начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета.