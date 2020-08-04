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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 4 » 12:40:56

Турнир «Teteriv Open» собрал в Житомире более 250 спортсменов из разных уголков страны

Сегодня, 12:59:56 277 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Турнир «Teteriv Open» собрал в Житомире более 250 спортсменов из разных уголков страны

 В пятый раз в житомирском гидропарке состоялся турнир по плаванию на открытой воде «ТЕТЕРЕВ OPEN». В турнире приняли участие молодые и опытные спортсмены категории «Мастерс», среди которых чемпионы и призеры всемирных и европейских чемпионатов, а также любители плавания.

В Житомир приехали спортсмены из Киева, Винницы, Ровно, Львова, Кривого Рога, Черкасс, Хмельницкого, Одессы, Днепра, Кременчуга и Броваров.

Почетным гостем турнира стал олимпийский чемпион Олимпиады-80 киевлянин Александр Сидоренко (дистанция - 400 м комплексным стилем). Также отметим, что в турнире приняли участие спортсмены с инвалидностью - команда г. Кременчуг (Полтавская область).
 

«Спортсмены очень соскучились по этому событию и вообще за событиями в городе. И это, наверное, первое большое мероприятие в Житомире после длительного карантина, В этом году участников больше, чем в предыдущие годы. В турнире приняли участие 257 спортсменов. В этом году особенность турнира еще и в том, что в соревнованиях впервые за предыдущие 4 года приняли участие спортсмены с инвалидностью. Это подлинное выражение доверия к организации этого мероприятия, так как участники у нас были впервые и я надеюсь, что им понравится и они будут традиционно к нам приезжать», - отметила Ирина Ковальчук, начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета.


Медаль турнира получили все, кто преодолел серьезные дистанции: 600 м, 1,5 км и 3 км. Кроме того, была организована и дистанция ​​300 м. К этой дистанции присоединились как никогда много житомирян.


 

Результаты турнира «ТЕТЕРЕВ OPEN» - 2020


Дистанція 3000 метрів (чоловіки)

1 місце – Галайчук Богдан;
2 місце – Мартиненко Єгор;
3 місце – Івашков Єгор.

Дистанція 3000 метрів (жінки)

1 місце – Єлістратова Юлія;
2 місце – Боришкевич Наталія;
3 місце – Постникова Дар'я.

Дистанція 1500 метрів (чоловіки)

1 місце – Гемба Петро;
2 місце – Костриця Андрій;
3 місце - Химович Петро.

Дистанція 1500 метрів (жінки)

1 місце - Пасічник Ганна;
2 місце - Паламарчук Марія;
3 місце - Струтинська Тетяна.

Дистанція 1500 метрів (хлопці 14-16 років)

1 місце – Галайчук Іван;
2 місце – Сливко Володимир;
3 місце - Німко Володимир.

Дистанція 1500 м (дівчата 14-16 років)

1 місце - Балачіна Дарина;
2 місце - Пилипчук Маргарита;
3 місце - Марченюк Катерина.

Дистанція 1500 м  (хлопці 15-20 років)

1 місце -  Садигов Руслан;
2 місце -  Бубон Георгій;
3 місце - Прищепчук Георгій.

Дистанція  600 м (хлопці)

1 місце - Галайчук Андрій;
2 місце - Олевич Богдан;
3 місце - Лазарчук Дмитро, Орлик Денис.

Дистанція  600 м (дівчата)

1 місце - Коломієць Маргарита;
2 місце - Панчак Аміна;
3 місце - Кузьома Ксенія.

 














Тэги: плавание, Спорт, турнир, Житомир
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:16:10, Сегодня [Материал]
0

судя по фоткам в воду только мелких получилось загнать
остальные "соревновались виртуально"....
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:27:27, Сегодня [Материал]
0

а где фото воды?)) интересно какой у нее цвет сегодня.
google
3 Гугиль (google)   • 14:05:11, Сегодня [Материал]
0

О вишь как! Даже жабуриння не помешало )
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