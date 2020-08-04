Турнир «Teteriv Open» собрал в Житомире более 250 спортсменов из разных уголков страны

В пятый раз в житомирском гидропарке состоялся турнир по плаванию на открытой воде «ТЕТЕРЕВ OPEN». В турнире приняли участие молодые и опытные спортсмены категории «Мастерс», среди которых чемпионы и призеры всемирных и европейских чемпионатов, а также любители плавания.
В Житомир приехали спортсмены из Киева, Винницы, Ровно, Львова, Кривого Рога, Черкасс, Хмельницкого, Одессы, Днепра, Кременчуга и Броваров.
Почетным гостем турнира стал олимпийский чемпион Олимпиады-80 киевлянин Александр Сидоренко (дистанция - 400 м комплексным стилем). Также отметим, что в турнире приняли участие спортсмены с инвалидностью - команда г. Кременчуг (Полтавская область).
«Спортсмены очень соскучились по этому событию и вообще за событиями в городе. И это, наверное, первое большое мероприятие в Житомире после длительного карантина, В этом году участников больше, чем в предыдущие годы. В турнире приняли участие 257 спортсменов. В этом году особенность турнира еще и в том, что в соревнованиях впервые за предыдущие 4 года приняли участие спортсмены с инвалидностью. Это подлинное выражение доверия к организации этого мероприятия, так как участники у нас были впервые и я надеюсь, что им понравится и они будут традиционно к нам приезжать», - отметила Ирина Ковальчук, начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета.
Медаль турнира получили все, кто преодолел серьезные дистанции: 600 м, 1,5 км и 3 км. Кроме того, была организована и дистанция 300 м. К этой дистанции присоединились как никогда много житомирян.
Результаты турнира «ТЕТЕРЕВ OPEN» - 2020
Дистанція 3000 метрів (чоловіки)
1 місце – Галайчук Богдан;
2 місце – Мартиненко Єгор;
3 місце – Івашков Єгор.
Дистанція 3000 метрів (жінки)
1 місце – Єлістратова Юлія;
2 місце – Боришкевич Наталія;
3 місце – Постникова Дар'я.
Дистанція 1500 метрів (чоловіки)
1 місце – Гемба Петро;
2 місце – Костриця Андрій;
3 місце - Химович Петро.
Дистанція 1500 метрів (жінки)
1 місце - Пасічник Ганна;
2 місце - Паламарчук Марія;
3 місце - Струтинська Тетяна.
Дистанція 1500 метрів (хлопці 14-16 років)
1 місце – Галайчук Іван;
2 місце – Сливко Володимир;
3 місце - Німко Володимир.
Дистанція 1500 м (дівчата 14-16 років)
1 місце - Балачіна Дарина;
2 місце - Пилипчук Маргарита;
3 місце - Марченюк Катерина.
Дистанція 1500 м (хлопці 15-20 років)
1 місце - Садигов Руслан;
2 місце - Бубон Георгій;
3 місце - Прищепчук Георгій.
Дистанція 600 м (хлопці)
1 місце - Галайчук Андрій;
2 місце - Олевич Богдан;
3 місце - Лазарчук Дмитро, Орлик Денис.
Дистанція 600 м (дівчата)
1 місце - Коломієць Маргарита;
2 місце - Панчак Аміна;
3 місце - Кузьома Ксенія.
остальные "соревновались виртуально"....