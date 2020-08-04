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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Август » 4 » 14:31:48

Общая сумма долгов на газовом рынке достигла 114 млрд. грн. - Первая энергетическая ассоциация Украины

Вчера, 14:56:06 421 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Общая сумма долгов на газовом рынке достигла 114 млрд. грн. - Первая энергетическая ассоциация Украины

 Сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышает 114 млрд. грн. В Первой Энергетической Ассоциации Украины отмечают, что долги негативно влияют на финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» и приводят к уменьшению отчислений в государственный бюджет.

«Постепенное увеличение задолженности за газ и поставки тепла негативно влияет на финансовые результаты, компаний, находящихся в государственной собственности, - говорит Виктор Меркушев, вице-президент ПЕАУ. - В первую очередь, это приводит к уменьшению суммы дивидендов, которая должна быть перечислена в государственный бюджет ».

Эксперт пояснил, что такие компании как НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор ГТС Украины» и его предшественник АО «Укртрансгаз» вынуждены формировать резервы под безнадежную задолженность. В результате, уменьшается сумма прибыли компаний, с которой выплачиваются дивиденды в государственный бюджет. Поэтому списание таких безнадежных долгов приведет к финансовому оздоровлению государственных компаний.

Такое решение проблемы долгов предложено в законопроекте №3800-1 инициировано группой депутатов почти из всех фракций. Аналогичное решение - списать безнадежные долги - уже было принято на рынке электроэнергии. Верховная Рада Украины приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка и 15 июля его подписал президент.

Законопроектом предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и ООО «Оператор ГТС Украины» и НАК «Нафтогаз Украины».

 
Тэги: газ, долги
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