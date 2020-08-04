Общая сумма долгов на газовом рынке достигла 114 млрд. грн. - Первая энергетическая ассоциация Украины

Сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышает 114 млрд. грн. В Первой Энергетической Ассоциации Украины отмечают, что долги негативно влияют на финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» и приводят к уменьшению отчислений в государственный бюджет.
«Постепенное увеличение задолженности за газ и поставки тепла негативно влияет на финансовые результаты, компаний, находящихся в государственной собственности, - говорит Виктор Меркушев, вице-президент ПЕАУ. - В первую очередь, это приводит к уменьшению суммы дивидендов, которая должна быть перечислена в государственный бюджет ».
Эксперт пояснил, что такие компании как НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор ГТС Украины» и его предшественник АО «Укртрансгаз» вынуждены формировать резервы под безнадежную задолженность. В результате, уменьшается сумма прибыли компаний, с которой выплачиваются дивиденды в государственный бюджет. Поэтому списание таких безнадежных долгов приведет к финансовому оздоровлению государственных компаний.
Такое решение проблемы долгов предложено в законопроекте
№3800-1 инициировано группой депутатов почти из всех фракций. Аналогичное решение - списать безнадежные долги - уже было принято на рынке электроэнергии. Верховная Рада Украины приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка и 15 июля его подписал президент.
Законопроектом предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и ООО «Оператор ГТС Украины» и НАК «Нафтогаз Украины».