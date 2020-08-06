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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 6 » 14:38:29

На одной из улиц Житомира введут двустороннее движение: схема

Сегодня, 15:14:29 289 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На одной из улиц Житомира введут двустороннее движение: схема

 В центре Житомира изменят организацию дорожного движения на улице Ольжича. Соответствующее решение было принято 6 августа на заседании Городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Об этом в соцсети сообщил один из членов комиссии Роман Кравчук.

Житомирянин отметил, что часть улицы Ольжича вскоре перестанет быть с односторонним движением. Речь идет об участке улицы от Старовильськой до Владимирской.

По словам Кравчука, решение принято для удобства жителей близлежащих домов, которые были вынуждены ездить через крайне загруженный перекресток Грушевского-Победы.

Тэги: Житомир, одностороннее движение, улицы
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