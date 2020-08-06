На одной из улиц Житомира введут двустороннее движение: схема

В центре Житомира изменят организацию дорожного движения на улице Ольжича. Соответствующее решение было принято 6 августа на заседании Городской комиссии по безопасности дорожного движения.
Об этом в соцсети сообщил один из членов комиссии Роман Кравчук
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Житомирянин отметил, что часть улицы Ольжича вскоре перестанет быть с односторонним движением. Речь идет об участке улицы от Старовильськой до Владимирской.
По словам Кравчука, решение принято для удобства жителей близлежащих домов, которые были вынуждены ездить через крайне загруженный перекресток Грушевского-Победы.