Спільна робота та персональна відповідальність кожного – запорука спроможних громад

Житомирська область порівняно добре подолала першу хвилю пандемії. Це результат особистої відповідальності кожного, злагодженій та потужній роботі всіх інституцій області, що задіяні по контролю за поширенням Covid-19 та стратегічному плануванню й моделюванню різних варіантів перебігу подій.
Про це заявив заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко в ефірі ТРК «Союз-ТВ».
«Дуже важливо під час важких умов не боятися брати на себе відповідальність за кардинальні дії. Наш антикризовий штаб під моїм особистим керівництвом та за згоди голови Житомирської ОДА розробив декілька стратегічних моделей подолання першої хвилі пандемії»
, – розповів Володимир Федоренко.
За його словами, перше, що ми зробили – звернулися за допомогою до бізнесу на місцях.
«Завдяки цьому кожна лікарня була забезпечена всім необхідним для боротьби з коронавірусом. Також ми проводили інформаційну кампанію з населенням і разом з правоохоронними органами контролювали дотримання санітарних норм громадою. Ще одним важливим рішенням було створення додаткової лабораторії у місті Коростень для збору та аналізу тестів на виявлення коронавірусу. Це пришвидшить процеси виявлення хвороби та допоможе ефективно боротися з її поширенням»
, – розповів Володимир Федоренко.
Голова Семенівської ОТГ Наталія Семенюк додала, що коли приходить неочікувана загроза, дуже важлива згуртованість та мобільність громади.
«У першу чергу, ми забезпечили медичних працівників засобами захисту та боротьби з пандемією. Також заклади торгівлі були переобладнані для дотримання всіх вимог МОЗ. Організували мобільні групи для доставки продуктів та ліків людям похилого віку. Також сформували продуктові набори для малозабезпечених сімей»,
– пояснила Наталія Семенюк.
За словами Наталії Семенюк, завдяки тому, що громада, як самостійна адміністративно-територіальна одиниця могла вирішувати, куди напрявляти кошти, були зроблені відповідні кроки з попередження поширення коронавірусної хвороби. І як результат, за весь період з початку пандемії, у Семенівській ОТГ лише одна людина захворіла на COVID-19.
«Щодо децентралізації в цілому, то це дало можливість аналізувати свій бюджет та визначати самостійно пріоритетні напрямки для покращення умов життя нашої громади. В рамках президентської програми “Велике будівництво” ми закінчуємо модернізацію шляхом утеплення декількох шкіл. Будуємо важливі для сполучення сіл дороги. Проводимо важливі комунікації. Розвиваємо сферу туризму в нашому краї для додаткових надходжень до нашого бюджету», – наголосила Наталія Семенюк.
У свою чергу, як зазначив директор та засновник ”Центр Утеплення” Юрій Опанасюк, процес термомодернізації та енергоефективності садочків і шкіл триває попри загрозу поширення пандемії: “Наші працівники розробили протоколи та дотримуються усіх вимог МОЗ”.
Юрій Опанасюк зазначив, що наразі всі будівельники в області працюють. Завдяки децентралізації в громадах з'явилися гроші, які вони вкладають в утеплення шкіл та садочків. Така тенденція покращення умов для функціонування громади позитивно впливає на загальні процеси розвитку суспільства.
Володимир Федоренко наголосив, що саме з децентралізації починається розвиток української держави.
«Коли децентралізація запрацює повним ходом, такі поняття, як утеплення шкіл та садочків, будуть для нас не досягненнями, а звичним процесом в житті громади. Децентралізація дасть громаді можливість самостійно розпоряджатися своїми коштами та визначати пріоритетні напрямки їх надходжень. Нам потрібно більше таких людей на посаді голів ОТГ, які готові взяти на себе відповідальність за визначення напрямку розвитку своєї громади»
, - підсумував заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко.
Нагадаємо, згідно з перспективним планом формування громад, на території Житомирської області буде створено 66 ОТГ.
За матеріалами телеканалу «С-TV»