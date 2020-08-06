Спільна робота та персональна відповідальність кожного – запорука спроможних громад

«Щодо децентралізації в цілому, то це дало можливість аналізувати свій бюджет та визначати самостійно пріоритетні напрямки для покращення умов життя нашої громади. В рамках президентської програми “Велике будівництво” ми закінчуємо модернізацію шляхом утеплення декількох шкіл. Будуємо важливі для сполучення сіл дороги. Проводимо важливі комунікації. Розвиваємо сферу туризму в нашому краї для додаткових надходжень до нашого бюджету», – наголосила Наталія Семенюк.