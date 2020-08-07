Курган засновника міста Житомира виставили на продаж за ціною 25 тисяч доларів

Громаду Мальованки та мене у тому числі цікавить вилучення та повернення до складу майна територіальної громади Житомира земельної ділянки по вулиці Барашівській, кадастровий номер 1810136300:10:050:0031, на якій знаходиться курганна крупа Х-ХІІІ сторіч.
Нас, мальованців зацікавило, яким чином для будівництва житлового будинку змогли виділити землю, яка охороняється законом України як пам’ятка археології та яка внесена до реєстру таких пам’яток під № 4 згідно рішення Трудящих депутатів № 442 від 29.09.1969 р. Нас, мальованців, цікавить, хто придбав дану земельну ділянку та на яких підставах.
По-перше, дуже багато депутатів, працівників МНС у Житомирській області, дуже поважних людей мали бажання придбати цю земельну ділянку, але закон не дозволив їм це зробити.
Як це сталося?
А сталося це таким чином. Є дехто Олексюк Василь Леонідович. Саме на нього оформлена дана земельна ділянка. Видали землю цьому Олексюку Василю Леонідовичу за рішенням сесії Житомирської міської ради № 1838 від 03.04.2020р. Тобто під час карантину, коли громада, навіть, не знала, що археологічну цінність роздають кому заманеться. Олексюк Василь Леондіович знаходиться у державному реєстрі корупціонерів станом на 03.02.2020 року. Олексюк В.Л. був засуджений згідно КК України за статтею 368 – одержання хабара. Колись даний Олексюк В.Л. працював при Житомирській обласній державній адміністрації.
Чи можливо передати культурну цінність без мера Сухомлина та депутата від Мальованки Мойсеєва? Ні, не можливо. Більш того пан Олексюк В.Л . не є кінцевим бенефіціаром даної
земельної ділянки. Тобто землю на нього просто оформили. Таких олексюків по мальованці дуже багато. І депутат від Мальованки просто на них оформляє земельні ділянки, а потім
перепродає. Таким чином наживається.
Але це місце дуже відоме. Тому що там, і усі в цьому впевнені (і докаpом цього є дослідження В. Антонович та С. Гамченко у 1889 року), похований князь Житомир та наші
предки. Не дивно, що багатодітним родинам, воїнам АТО іншим, соціальним категоріям, землі у місті Житомирі немає. Немає, саме тому, що її розібрали ось на таких олексюків.
У подальшому я опублікую прізвище, ім’я та по батькові особи, за для якої і придбана ця земельна ділянка, з могилами наших далеких предків. Тому, ця справа й отримала такий гучний скандал. Але, сподіваюсь. Цей скандал на кінець кінців надасть можливіcть встановити пам’ятник засновникам нашого міста Житомира. Зонтики на Михайлівський є , а ось пам’ятник засновникам міста Житомира, це набагато цікавіше
Сьогодні цю земельну ділянки ( з могилами житомирських князів) виставили на продаж, ціна 25 тисяч доларів. Вони підробили документ, нібито кургану там не існує а я публікую документ департаменту містобудування та земельних відносин, де чітко вказано, що курган там є.
Покупці, будьте обережні! Документ про відсутність курганної групи – підроблений!
А ми, мешканці Мальованки та Житомира збираємо підписи під заявами до прокуратури, суду, депутатського корпусу з метою повернення даної земельної ділянки до складу майна територіальної громади міста Житомира
О.П. Коцюбко
Громадський діяч
Член Олімпійського комітету України по Житомирській області
президент ЖМГО СК «Легіон»
генерал-осавул українського козацтва
отаман Поліської Січі
Надоть в прокуратуру, в суд!