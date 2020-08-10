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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 10 » 08:34:11

ЦИК назначила первые выборы в 66 территориальных громадах Житомирской области

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ЦИК назначила первые выборы в 66 территориальных громадах Житомирской области

 Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельские, поселковые, городские советы территориальных громад, а также сельских, поселковых и городских голов.

Всего в этот день впервые должны состояться 1441 выборы депутатов и глав местного самоуправления.

Это решение ЦИК приняла на основании постановления Верховной Рады об образовании и ликвидации районов и распоряжений Кабинета министров об определении территорий объединенных территориальных громад.

В постановлении ЦИК есть перечень 66 сельских, поселковых, городских территориальных громад в 4 районах Житомирской области, в которых назначаются первые местные выборы 25 октября 2020 года.

Как сообщал «Журнал Житомира», Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 23 существующих районов Житомирщины и создании 4 новых.






















Тэги: выборы, громада, Житомирская область, ЦИК
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