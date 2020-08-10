В Житомирской области сезон охоты только начался, а уже обнаружены первые нарушители

В субботу, 8 августа, в Житомирской области начался сезон охоты на пернатую дичь. Вместе с охотниками, в угодья выехали экологи, правоохранители и лесная охрана.
Рейдовые группы проводили разъяснительную работу с охотниками и уже обнаружили первые правонарушения.
"Большинство охотников были сознательными, то есть полностью подготовлены к охоте, имели все разрешительные документы, но нашлись и такие, кто нарушал правила охоты, а именно охота проводилась без отстрелочной карточки на право добычи, без контрольной карточки учета добытой дичи и без соответствующих документов на собак охотничьих пород", - информирует Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
Всего в течение выходных дней к административной ответственности в виде штрафа привлечено 14 человек.
"Меры по выявлению фактов браконьерства будут усилены и продлятся в дальнейшем"
, - отмечают экологи.
Напомним, за нарушение правил охоты
(без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах или время, неразрешенными орудиями или способами) предусмотрена административная ответственность. Также за незаконную охоту на животных или на запрещенных территориях статьей 248 УК Украины определено уголовное наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до 3 лет.