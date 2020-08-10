В Житомирской области сезон охоты только начался, а уже обнаружены первые нарушители

"Большинство охотников были сознательными, то есть полностью подготовлены к охоте, имели все разрешительные документы, но нашлись и такие, кто нарушал правила охоты, а именно охота проводилась без отстрелочной карточки на право добычи, без контрольной карточки учета добытой дичи и без соответствующих документов на собак охотничьих пород", - информирует Государственная экологическая инспекция Полесского округа.